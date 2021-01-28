Подорожают многие продукты и лекарства, обновят базу «тунеядцев»: главные изменения февраля 6 28.01.2021, 9:14

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Чего ждать белорусам от второго месяца зимы?

В феврале белорусы получат потяжелевшие платежки за жилищно-коммунальные услуги. В следующем месяце должны подорожать многие лекарства, детские товары, продукты (на отдельные товары уже начали расти цены в январе). В феврале также обновят «тунеядскую базу», а также вырастут цены на некоторые сигареты.

Портал tut.by составил подборку февральских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов в феврале.

Белорусы получат потяжелевшие жировки

С 1 января в Беларуси подняли тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. С начала года подорожали услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

Соответственно в феврале белорусы получат потяжелевшие жировки за январь из-за роста тарифов, а также, скорее всего, из-за возросших расходов на отопление из-за сильных морозов.

Подорожают многие лекарства, продукты, детские товары

Мы уже писали, что на лекарства, медизделия, продукты и детские товары в ближайшее время могут заметно вырасти цены (на некоторые уже выросли). Причина — с 1 января власти подняли ставки НДС при ввозе и продаже на многие товары. Судя по реакции рынка, рост налогов ляжет на покупателей: в некоторых случаях частично, в других — полностью. Магазины детской одежды уже повышают цены на товары, а аптеки — на лекарства из новых партий с новым НДС. Как минимум некоторые медцентры готовятся с февраля увеличить цены.

А торговые сети получают от оптовиков продукты с повышенным налогом, причем речь идет про многие товары — от овсянки и гречки до муки и консерваций вроде кукурузы и горошка. Причем НДС подняли как на импортные, так и на отечественные товары. К 1 февраля все розничные цены в обязательном порядке должны привести в порядок с учетом новых ставок НДС.

С 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, будет действовать налог в 20%. При этом перечень продуктов, на которые подняли НДС, весьма солидный. Среди прочего повысили НДС на некоторые кондитерские изделия, в том числе на печенье, вафли.

Также подняли НДС с 10 до 20% на консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную. Среди прочего это консервированные маслины, оливки, грибы, многие овощи (в том числе кукуруза, горошек), ягоды (к примеру, вишня, черешня), квашеная капуста, джемы, желе, мармелады, фруктовые пюре, арахис, арахисовое масло, обжаренные орехи, фруктовые и овощные соки. Также подняли НДС на натуральный мед, морские водоросли, маргарин. И это далеко не полный список продуктов, на которые увеличили налог.

Налог с 10 до 20% оптовики подняли и на многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), и на муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную).

Обновят «тунеядскую» базу

В феврале чиновники актуализируют базу не занятого в экономике населения. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, базу обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

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Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а затем - еще на год.

Тем временем чиновники составили график работы таких комиссий на этот год.

Вырастут цены на некоторые сигареты

С 1 февраля подорожают некоторые марки сигарет. Речь как про импортные, так и про отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки.

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