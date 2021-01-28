«Топили снег, чтобы почистить зубы» 2 28.01.2021, 9:22

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Магазин в микрорайоне Боровки после циклона "Ларс" утром 27 января. Фото: Людмила СТЕЦКО

Какие неудобства доставил циклон «Ларс» жителям Барановичского региона.

Циклон «Ларс», погрузивший 26 января Барановичи и район в глубокие сугробы, стал настоящим испытанием для коммунальных служб. И это испытание, по мнению жителей региона, они с треском провалили. Какие коррективы внесла стихия в жизни людей, рассказали читатели Intex-press.

«Выехав в город, оказываешься в апокалипсисе»

Сильный снегопад 26 января если не парализовал жизнь Барановичей, то как минимум сделал передвижение по городу проблематичным. И практически все горожане, с кем нам удалось пообщаться, винили в этом коммунальные службы.

– Выехав в город, оказываешься в апокалипсисе! Дороги не чистят, я не видела ни одной единицы техники снегоуборочной! – жаловалась горожанка Анна.

А по словам жительницы Барановичей Киры, в ее дворе дорогу настолько замело, что на своем автомобиле она попросту не смогла выехать, пришлось вызывать такси, но и его довелось ждать 40 минут.

Дерево упало на автомобиль на ул.Орджоникидзе в Барановичах. Фото: chistota_by

Горожане отмечали, что если еще за состоянием проезжей части, по крайней мере на центральных улицах, коммунальные службы старались следить, то про тротуары словно забыли.

– Мне нужно было срочно в банк, муж был на работе, пришлось с ребенком идти. Очень тяжело было, колеса коляски в снегу застревали: вообще ничего не расчищено было. Когда видела людей, которые тротуары чистят, готова была расцеловать, вот только не везде они были, – рассказала горожанка Диана.

Кроме проблем с передвижением горожане сообщали об отключениях электроэнергии в некоторых районах Барановичей. К примеру, в Текстильном микрорайоне света не было около двух часов вечером 26 января.

– Света не было часа два точно от Кирова и до самого леса. Нам не сказали, что случилось, просто обещали в течение часа отремонтировать. Как спасались? Множество свеч и фонарики в телефонах, – рассказала горожанка Татьяна.

Дети делают уроки при свечах в одной из квартир в Текстильном микрорайоне. Фото: Татьяна Крук, @tatsikruk.ph

Из-за отключения электроэнергии жители частных домов на ул. Березовой остались не только без света, но и без отопления.

– У нас котел электрический. Когда отключили электроэнергию, соответственно, пропало отопление и горячая вода. Пришлось ребенка к бабушке отправлять, а самим спасаться камином, – сказала жительница Барановичей Анастасия.

«Сидим без электричества и воды, дома – маленькие дети»

Но проблемы жителей Барановичей кажутся небольшими трудностями в сравнении с тем, с чем столкнулись из-за стихии жители Барановичского района. Как минимум шесть населенных пунктов – Миловиды, Новая Мышь, Застаринье, Свираны, Перховичи и Русино – почти на сутки остались без света, воды, а кто-то, у кого в домах установлены электрические котлы, – и без отопления!

По словам жительницы Застаринья Ирины, свет в их деревне пропал 26 января. И по состоянию на 10.00 27 января его не включили.

– Сидим без электричества, и так как водоснабжение у нас тоже зависит от него, то и без воды. А дома маленькие дети! – возмущалась она.

Улица Фроленкова вечером 26 января. Фото: прислано читателем

А жительница агрогородка Перховичи Юлия рассказала, что из-за отсутствия электричества и воды была вынуждена… растапливать снег!

– Одно название, что агрогородок. Водонапорная башня у нас электрическая, нет электричества – нет воды. В колодцах воду брать нам давно запретили, потому что она плохая, а колонки посрезали. Купить ее тоже негде, потому что в нашем агрогородке даже магазина нет. Поэтому, чтобы сегодня мне элементарно можно было зубы почистить, мы вечером набирали и топили дома снег. А что делать? – рассказала Юлия.

Наряду с отсутствием электричества жители района также жаловались на работу коммунальных служб.

– По дороге в Русино на проезжей части лежат деревья, дороги все заметены: ни проехать, ни пройти! – написал в редакцию один из местных жителей.

При этом люди отмечали, что даже пожаловаться на свои проблемы они не могли: телефоны специальных служб либо молчали вообще, либо не отвечали ничего конкретного.

По словам жителей Барановичского района, дороги от снега во многих в деревнях и агрогородках стали расчищать только утром, а света в некоторых нет до сих пор.

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