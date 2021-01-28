Медики назвали пять причин продолжать носить маску после вакцинации от коронавируса 28.01.2021, 9:38

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Выводы специалистов по здравоохранению в Мичиганском университете.

Эксперты в области здравоохранения советуют не отказываться от ношения масок после вакцинирования, пишет nv.ua.

«Маски и социальная дистанция должны сохраниться и в обозримом будущем — до тех пор, пока у нас не будет определенного уровня коллективного иммунитета», — говорит доктор Прити Малани, главный специалист по здравоохранению в Мичиганском университете.

Малани и другие эксперты в области здравоохранения объяснили пять причин, по которым не следует отказываться от масок даже после прививки:

1. Ни одна вакцина не эффективна на 100%

Клинические испытания показали, что две дозы вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech предотвратили 95% заболеваний, вызванных коронавирусом. Хотя эти результаты впечатляют, каждый 20 человек остается без защиты, утверждает доктор Том Фриден, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По словам Малани, эффективность вакцин против Covid-19 может зависеть от того, как с ними обращаться. Генетический материал, используемый в мРНК-вакцинах, созданный из информационной РНК коронавируса, настолько хрупок, что его необходимо бережно хранить и транспортировать. Любые отклонения от строгих рекомендаций могут повлиять на эффективность вакцин.

2. Вакцины не гарантируют немедленную защиту

По словам Малани, ни одна вакцина не станет эффективной сразу. Иммунной системе требуется около двух недель, чтобы вырабатывать антитела, блокирующие вирусные инфекции.

Уколы Pfizer делаются с интервалом в три недели, а Moderna — с разницей в четыре недели. Другими словами, полная защита не наступит раньше, чем через пять или шесть недель после первого укола.

3. Вакцины от Covid-19 не могут предотвратить распространение вируса

Несмотря на то, что вакцины против Covid-19 явно предотвращают болезнь, исследователям нужно больше времени, чтобы выяснить, предотвращают ли они и передачу вируса.

«Большинство других вакцин, включая прививки от гриппа, предотвращают заболевание людей, но не предотвращают заражение или передачу вируса другим», — говорит доктор Пол Оффит, консультирующий Национальный институт здравоохранения и управления по контролю за продуктами и лекарствами по вакцинам против коронавируса, — «Другими словами, вакцинированный человек все еще может распространять вирус, даже если он не чувствует себя плохо».

4. Маски защищают людей с ослабленной иммунной системой

Люди с раковыми заболеваниями подвержены особому риску заболевания коронавирусом. Больные раком уязвимы во многих отношениях. Люди с раком легких в меньшей степени способны бороться с пневмонией, тогда как у тех, кто проходит химиотерапию или лучевую терапию, ослаблена иммунная система. Лейкемия и лимфома напрямую атакуют иммунные клетки, что затрудняет борьбу с вирусом.

По словам специалистов, врачи мало знают о том, как больные раком отреагируют на вакцины, потому что они были исключены из испытаний. Специалисты призывают людей продолжать носить маски, чтобы защитить тех, кто уже страдает от тяжелого заболевания.

5. Маски защищают от любого штамма коронавируса, несмотря на генетические мутации

Меры общественного здравоохранения, такие как избегание скопления людей, социальная дистанция и ношение масок, снижают риск заражения всеми штаммами коронавируса, а также другими респираторными заболеваниями. Например, количество случаев заболевания гриппом во всем мире резко снизилось с тех пор, как страны начали просить граждан оставаться дома и носить маски.

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