Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США

Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США2
- 28.01.2021, 9:41
- 1,840
Глава Белого дома распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
Президент США Джо Байден издал указ о приостановке разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства.
Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
Текст указа обнародован на официальном сайте Белого дома.
Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте — и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.