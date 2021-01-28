«Столичная «Смена» помнит!»: минчане вышли на акцию солидарности
- 28.01.2021, 9:54
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Наша победа близко, а вслед за ней придет и правосудие.
Жители минского микрорайона «Смена» на акцию солидарности и зачитали эмоциональное обращение:
«Роман Бондаренко был убит! Мы знаем, кто это сделал! Мы знаем, как эта система воспитала и защищает убийц. Мы не боимся, нас большинство. И знайте - все ответят по закону, по конституции, по совести!
Приговор вы все получите, и очень скоро. Наша победа близко, а правосудие еще ближе!
Столичная «Смена» помнит!
Не забудем! Не простим!»
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».