Бывшего богатейшего человека в мире госпитализировали с коронавирусом 28.01.2021, 11:56

Карлос Слим

Фото: EPA

Об этом сообщил зять бизнесмена.

Мексиканского миллиардера Карлоса Слима, заразившегося коронавирусом, госпитализировали. Об этом сообщил официальный представитель и зять бизнесмена Артуро Элиас, передает Reuters (перевод — РБК).

По словам пресс-секретаря, Слим чувствует себя «очень хорошо». Его госпитализировали, чтобы контролировать состояние здоровья во время лечения, сказал Элиас.

28 января Слиму исполнился 81 год. Инженер по профессии, он является самым богатым человеком в Мексике. В 2010 году Слим стал богатейшим человеком в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса в списке миллиардеров Forbes. Первое место в этом рейтинге Слим удерживал до 2013 года включительно.

Сейчас в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Слим находится на 21-м месте. По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в $ 58,7 млрд. За минувшие сутки на фоне сообщений о том, что Слим заразился коронавирусом, его состояние уменьшилось на $ 893 млн, или 1,5%.

Слим в том числе владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и América Móvil, а также ресторанами и универмагами. Помимо прочего, бизнесмен активно занимается благотворительностью. Для этого он учредил Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в стране.

Летом 2019 года этот фонд заключил сделку с фармкомпанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщало агентство Mexican News Daily. По условиям сделки AstraZeneca производит вакцину в Аргентине, а завершающие этапы производства и упаковку препарата проводит мексиканская фармкомпания Liomont. Деньги на закупку и производство препарата выделил фонд Слима. 5 января Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях.

С начала пандемии в Мексике выявили 1,78 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По числу умерших от COVID-19 страна занимает четвертое место в мире после США (427 тыс.), Бразилии (218,8 тыс.) и Индии (153,7 тыс.). Жертвами заболевания в Мексике стали 152 тыс. человек.

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