Белорусские водители: Когда ждать налог на воздух? 28.01.2021, 12:08

Фото: kp.by

Автомобилисты готовы проходить техосмотр, но отношение к транспортному налогу двоякое.

7 декабря СМИ опубликовали материал, в котором поинтересовались у автовладельцев, почему они не проходят техосмотр. Естественно, основной причиной стало нежелание уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении, пишет abw.by.

Но за почти два месяца ситуация радикально изменилась, на смену пошлине пришел транспортный налог, который теперь не связан с техосмотром. Это сработало, в начале января на диагностических станциях образовались нешуточные очереди. Мы поинтересовались у героев декабрьской статьи, прошли они техосмотр или собираются пройти его в ближайшее время, а также их отношением к нововведениям.

Сколько еще будете забирать?

Роман: "Еще не прошел, но в ближайшее время планирую это сделать. К изменениям отношусь позитивно, но огорчает отсутствие прозрачности: непонятно, на какие цели будут потрачены собранные за счет налога средства".

Виталий: "ТО буду проходить, чтобы голову не дурили инспекторы (хоть и редко дурят, но волей-неволей избегаешь их излюбленные места). Плюс все еще есть надежда на то, что откроют границы, и тогда попутешествовать хотелось бы.

Отношение к изменениям двоякое, скорее негативное. С одной стороны, долго "рожали" отвязку "побора" от техосмотра, вот вроде "родили", и де-факто, чтобы получить техосмотр, ничего неочевидного не платишь. Но то, что, по сути, ввели налог на авто, чушь. Сколько еще будете забирать? Когда ждать налог на воздух?"

Техосмотр прошел, но вопросы остались

Юрий: "Проходить техосмотр собираюсь, но не спешу – вроде же очереди. На новой машине вряд ли что-то обнаружат, кроме огнетушителя или аптечки просроченной. К налогу отношусь отрицательно, особенно на фоне других новогодних повышений и того, что столько мусолили решение о его справедливости, а в итоге быстренько приняли как новый имущественный налог".

Андрей: "К самой процедуре техосмотра я отношусь нормально, поэтому после отвязки налога от ТО посетил диагностическую станцию. Естественно, прошел без каких-то проблем. В очереди отстоял минут 20. Но вопросы остались: кто придумал выдавать разрешение, но не клеить его на стекло? В моем случае разрешение еще представляет собой именно наклейку 2020 года. Раньше наклейка актуального техосмотра делала мою машину совершенно неинтересной сотрудникам ГАИ. Теперь убедиться в наличии пройденного ТО они могут, только проверив документы. Бред".

Привязка к топливу – самый справедливый вариант

Артем: "Правила игры изменились. Я пройду ТО, но по одной-единственной причине – страховка. Несколько раз уже попадал в ДТП (в меня влетали), и отсутствие ТО – сильный понижающий коэффициент. Поскольку нет драконовского налога, то поеду, как немного успокоятся очереди.

Но по-прежнему считаю, что сам факт стороннего контроля за состоянием моего авто – это нонсенс, так как в моих интересах, чтобы там все было исправно. Интересно, стало ли больше ДТП за последние 2 года, когда народ начал "забивать" на прохождение техосмотра? Думаю, что нет.

Что касается нового налога, то это имущественный обязательный побор. Сумма, может, и невелика, но поголовная уплата даже за гниющие "упилки" – совершенный бред и попытка обобрать каждого. Надо было привязывать к топливу. Это самый справедливый вариант".

Анна: "Скорее всего, будем проходить ТО. Так как цель у техосмотра теперь одна – проверить исправность авто и выдать соответствующий документ".

Александр: "Техосмотр не проходил и пока не собираюсь".

Наш вердикт

Почти все опрошенные, которые в декабре категорически отказывались проходить техосмотр, после отмены госпошлины и введения транспортного налога либо уже прошли процедуру проверки состояния транспортного средства, либо планируют это сделать в ближайшее время. Тем не менее многие восприняли появление нового имущественного налога негативно, а сам техосмотр готовы проходить только ради отсутствия проблем со страховой и перспективы выезда за границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».