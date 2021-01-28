«Мы выходим сказать, что родились свободными»
- 28.01.2021, 12:17
Жители Серебрянки сняли мощное видео.
27 января был Международный день памяти жертв Холокоста. Жители Серебрянки сняли сильное видео в память о жестоких событиях ХХ века и тем самым обратили внимание на настоящие, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
«Мы снова слышим: «вас не должно быть», за нами приходят черные люди и мы исчезаем навсегда.
Мы не имеем оружия, чтобы защитить себе и тех, кого мы любим.
Сегодня мы хорошо чувствуем боль наших предков, убитых в гетто и концлагерях.
Мы выходим сказать, что мы есть, что родились свободными, чтобы любить, мечтать, творить, не боясь за себя и своих детей», — заявили жители Серебрянки.
27 января был Международный день памяти жертв Холокоста. Жители Серебрянки сняли сильное видео в память о жестоких событиях ХХ века и тем самым обратили внимание на настоящие. pic.twitter.com/aphRiIkYjj— charter97.org (@charter_97) January 28, 2021