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«Мы выходим сказать, что родились свободными»

  • 28.01.2021, 12:17
«Мы выходим сказать, что родились свободными»

Жители Серебрянки сняли мощное видео.

27 января был Международный день памяти жертв Холокоста. Жители Серебрянки сняли сильное видео в память о жестоких событиях ХХ века и тем самым обратили внимание на настоящие, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Мы снова слышим: «вас не должно быть», за нами приходят черные люди и мы исчезаем навсегда.

Мы не имеем оружия, чтобы защитить себе и тех, кого мы любим.

Сегодня мы хорошо чувствуем боль наших предков, убитых в гетто и концлагерях.

Мы выходим сказать, что мы есть, что родились свободными, чтобы любить, мечтать, творить, не боясь за себя и своих детей», — заявили жители Серебрянки.

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