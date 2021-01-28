«Мы выходим сказать, что родились свободными» 28.01.2021, 12:17

Жители Серебрянки сняли мощное видео.

27 января был Международный день памяти жертв Холокоста. Жители Серебрянки сняли сильное видео в память о жестоких событиях ХХ века и тем самым обратили внимание на настоящие, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Мы снова слышим: «вас не должно быть», за нами приходят черные люди и мы исчезаем навсегда.

Мы не имеем оружия, чтобы защитить себе и тех, кого мы любим.

Сегодня мы хорошо чувствуем боль наших предков, убитых в гетто и концлагерях.

Мы выходим сказать, что мы есть, что родились свободными, чтобы любить, мечтать, творить, не боясь за себя и своих детей», — заявили жители Серебрянки.

27 января был Международный день памяти жертв Холокоста. Жители Серебрянки сняли сильное видео в память о жестоких событиях ХХ века и тем самым обратили внимание на настоящие. pic.twitter.com/aphRiIkYjj — charter97.org (@charter_97) January 28, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».