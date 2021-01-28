Экономист: Белорусы разочаровались не в рубле, а в системе 28.01.2021, 13:18

Деньги продолжают утекать со счетов физлиц.

Что происходит на депозитном рынке? Продолжили ли белорусы забирать деньги из банков? Как ведут себя юридические лица? Что будет дальше? На эти вопросы специально для Myfin.by ответил старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Деньги продолжают утекать со счетов физлиц

С лета белорусы месяц за месяцем забирали деньги из банков. Что показывает свежая статистика?

– Я бы назвал ситуацию замершей: в ноябре-декабре отток вкладов физических лиц сохраняется, хотя он существенно меньше, чем был в августе-сентябре. Тем не менее, динамика сокращения как рублевых, так и валютных вкладов населения четко прослеживается.

Это очень важно, так как показывает снижение доверия белорусов к банковской системе, а не к национальной валюте.

Потому что во все предыдущие периоды, если у людей возникали опасения относительно своих сбережений, они снижали рублевую часть вкладов, но практически на ту же сумму увеличивали валютную, таким образом компенсируя потери для банковской системы.

Сейчас паттерн поведения изменился, – перетока вкладов нет, – это признак сомнения людей в банковской системе и падения доверия к ней.

Смею предположить, что тенденция сдерживается тем, что значительная часть вкладов – безотзывные. И как только их сроки заканчиваются, люди, принявшие решение забрать деньги, его реализуют. А так как многие воспользоваться этой опцией не могут, то и скорость оттока вкладов уменьшилась по сравнению с августом-сентябрем.

Восстановление статус-кво

Что происходит с вкладами юридических лиц? Увеличение директивного кредитования практически втрое (с 740 млн рублей до 2 млрд рублей) отразилось в банковской статистике?

– Безусловно, след от этого осеннего вливания есть: банки директивно наполнили ликвидностью рынок, началось движение этих денег, и они в конце концов осели на счетах.

В случае с депозитами компаний можно увидеть некий позитив – в последние два месяца практически все они (вне зависимости от валюты и сроков вклада) растут. Но что важно понимать – это восстановительный рост.

Ведь практически по всем видам своих вкладов и счетов юридические лица вышли по объемам плюс-минус на уровень начала 2020 года.

Выручка компаний вернулась к допандемийному уровню, и они восстановили статус-кво.

Создавшееся положение характеризует ситуацию как некую нормализацию в их текущей деятельности. Но именно сберегательное поведение юрлиц не позволяет говорить о том, что в нем выделился какой-то четкий шаблон поведения.

Что дальше?

Станут ли белорусы возвращать деньги в банки, или продолжат забирать вклады по мере наступления срока их возврата? Начнут ли компании (ожидая девальвацию) конвертировать рубли в валюту?

– На будущее однозначно заданной тенденции, на мой взгляд, нет. Четко видны опасения прежде всего населения в отношении доверия к банковской системе. Что касается юрлиц, то я бы охарактеризовал их позицию как осторожно-выжидательную.

Эти факторы не дают возможности говорить о какой-то предопределенности – я допускаю любые варианты развития событий.

Вполне возможно, что физлица продолжат забирать вклады, сроки которых истекают. Если же ситуация станет улучшаться, есть некая вероятность обратного поведения. Компании же могут изменить свою сберегательную политику только после того, как увидят ясные сигналы об улучшающихся перспективах экономики и финансового сектора.

Даже на ближайшие пару месяцев я бы не дал однозначный прогноз, поскольку и у населения, и юридических лиц превалируют негативные ожидания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».