В Украине стартовала петиция с призывом ввести санкции против режима Лукашенко

В Украине стартовала петиция с призывом ввести санкции против режима Лукашенко7
- 28.01.2021, 13:44
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Руководству Украины предлагается ввести экономические и другие санкции против белорусских властей.
В Украине собирают подписи под петицией с призывом ввести санкции против режима Лукашенко.
Сбор подписей ведется на сайте президента Украины. Руководству Украины предлагается ввести экономические, персональные и иные ограничения в отношении частных и государственных компаний, причастных к преступлениям Лукашенко.
Отметим, что стало известно о том, что в украинской Раде выступили против закупки электроэнергии из Беларуси.