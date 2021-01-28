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В Украине стартовала петиция с призывом ввести санкции против режима Лукашенко

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  • 28.01.2021, 13:44
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В Украине стартовала петиция с призывом ввести санкции против режима Лукашенко
Фото: Getty Images

Руководству Украины предлагается ввести экономические и другие санкции против белорусских властей.

В Украине собирают подписи под петицией с призывом ввести санкции против режима Лукашенко.

Сбор подписей ведется на сайте президента Украины. Руководству Украины предлагается ввести экономические, персональные и иные ограничения в отношении частных и государственных компаний, причастных к преступлениям Лукашенко.

Отметим, что стало известно о том, что в украинской Раде выступили против закупки электроэнергии из Беларуси.

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