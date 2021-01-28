Разговор Путина с Байденом: что осталось за кадром 2 28.01.2021, 14:08

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Джо Байден

Фото: Doug Mills / Getty Images

Кремль решил не предавать огласке некоторые темы.

Кремль решил не предавать огласке ряд тем, которые выставляют Путина в невыгодном свете. В частности, в пресс-релизе на сайте Белого дома отмечается, что Байден поднял вопрос продления СНВ-III и подчеркнул, что Соединенные Штаты все так же поддерживают суверенитет Украины, пишет obozrevatel.com.

Кроме того, новый президент акцентировал внимание на масштабной и продолжительной (с весны текущего года) кибератаке на правительственные структуры США со стороны российских спецслужб; на сообщениях о том, что Россия платила талибам за убийство американских военных в Афганистане (Трамп эту тему спустил на тормозах); на вмешательстве в американские выборы в 2020 г. и на отравлении Навального.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что переговоры Байдена и Путина носили "деловой и откровенный характер". Тезис о поддержке Америкой Украины назвали "внутриукраинским урегулированием", а темы хакерской атаки, вмешательства в выборы и отравления Навального вообще потерялись.

У Путина сосредоточились, в первую очередь, на продвижении нарратива о договороспособности нового президента США, чему подтверждением, дескать, служит его готовность продлить СНВ-III.

Таким образом Кремль пытается убедить сограждан в том, что приход Байдена в Белый дом соответствует интересам РФ. Мол, в отличие от Трампа, тот хочет якобы нормализовать отношения с Россией, отказавшись от гонки вооружений.

Отчасти — подчеркну, лишь отчасти — это так. Демократы действительно хотели бы избежать гонки вооружений. Об этом, к примеру, комментируя переговоры Байдена и Путина, заявила сенатор от Демпартии Дайэнн Файнстайн.

Но все же мухи отдельно, котлеты отдельно.

Этот договор, подписанный Медведевым и Обамой, чьим вице-президентом был Байден, закрепляет сокращение количества стратегических наступательных вооружений (ядерных боеголовок — до 1550, межконтинентальных баллистических ракет — до 700).

СНВ-III позволяет Пентагону сократить ассигнования на поддержание боеготовности и модернизацию ядерных сил, перевести финансирование на разработку и модернизацию высокоточного оружия. Следовательно, Байден закладывает основы для дальнейшего наращивания военного и технологического отставания России от Соединенных Штатов.

В то же время, продление договора объективно выгодно и России — в частности, комплексы Р-36М "Сатана" без планового обслуживания специалистов "Южмаша" деградируют гораздо быстрее, чем планировалось. Соответственно, их нужно срочно снимать с дежурства и вооружения. Но при этом, разумеется, российские части РВСН перевооружаются "Тополями-2" и "Ярсами", которых можно развернуть меньше. А это уже плюс для российской экономики.

Так что неудивительно, что Путин оперативно — сразу после разговора с Байденом — внес в Госдуму РФ законопроект о продлении срока действия СНВ-III до 2026 г.

В том факте, что в этом вопросе Байден и Путин нашли общий язык, на самом деле не стоит искать предательства интересов ни США, ни Украины.

Потому что, во-первых, см. пункт о технологическом отставании; во-вторых, см. список претензий Белого дома к Москве. Байден предельно ясно дал понять, что еще спросит с России и за кибератаку, и за вознаграждения для талибов, и за Украину. Причем, российская агрессия против Украины закреплена в списке приоритетных вопросов. Поддержка Киева Штатами лишь усилится. На это указывают и ответы утвержденного Сенатом на пост госсекретаря известного критика Кремля Энтони Блинкена во время слушаний в верхней палате Конгресса: он выступил за предоставление Украине военной помощи.

В общем, у Киева нет причин беспокоиться относительно стремления Вашингтона развить союзнические отношения.

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