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Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси

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  • 28.01.2021, 14:13
  • 2,725
Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси
фото: lrmuitine.lt

Почти четыре месяца о собаках заботились как о своих.

Литовская таможня 29 января проведет аукцион, в ходе которого будут выбраны новые хозяева щенкам шпица, которых пытались незаконно вывезти из Беларуси. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

На сайте таможни Литвы отмечается, что всего у них есть 5 щенков, которые были переданы ведомству по решению суда.

Все собаки привиты, у них есть клички. Для таможенников очень важно найти щенкам хороших и заботливых хозяев, потому что почти четыре месяца о собаках заботились как о своих, говорится на сайте таможни.

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