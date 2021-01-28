В Великобритании предложили заморозить активы Абрамовича и Усманова 2 28.01.2021, 15:26

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Алишер Усманов и Роман Абрамович

фото:Reuters

Этих олигархов называют «кошельками Путина».

Великобритания рассматривает санкции против России в связи с делом Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом типа «Новичок», а после возвращения в Россию задержан и помещен в СИЗО с перспективой уголовного срока на 10 и более лет, сообщает finanz.ru.

Британское правительство рассматривает «все возможности» в рамках соответствующих санкционных режимов, но пока не будет раскрывать планы, чтобы не навредить эффекту от планируемых санкций, заявила на слушаниях в парламенте в среду замминистра иностранных дел Венди Мортон.

Консерватор Роджер Гейл на тех же слушаниях сообщил, что разговаривал с российским послом Андреем Келиным утром в среду, и тот сказал, что российские власти считают Навального нарушителем правил условного срока и, соотвественно, он не будет выпущен на свободу.

Члены парламента призвали правительство ввести жесткие санкции против как двух российских олигархов, сообщают The Telegraph и The Times.

По мнению парламентариев, следует заморозить активы Романа Абрамовича, экс-губернатора Чукотки и 10-го богатейшего человека России (11,3 млрд долларов, по оценке Forbes), владеющего футбольным клубом Chelsea.

Кроме того, парламентарии предлагают заморозить активы Алишера Усманова, другого любителя британского футбола и ключевого инвестора в клуб Everton.

Усманов, выходец из «золотой молодежи» советского Узбекистана, занимает седьмое место в российском списке Forbes с состоянием 13,4 млрд долларов.

И Абрамович и Усманов входили в топ-20 богатейших людей Британии: два года назад в соответствующем рейтинге они занимали 13-ю и 8-ю строчки.

Абрамович весной 2018 года был включен в «кремлевский список» Минфина США, но избежал персональных санкций, мишенью которых были выбраны Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Тем не менее, у Абрамовича возникали сложности с получением британской визы, из-за чего он был вынужден получить паспорт Израиля, а в 2019-м - за 64 млн долларов купил самую дорогую в стране виллу, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива.

В октябре 2018-го претензии к Абрамовичу возникли у властей Франции, которые сочли, что он недоплатил более миллиона евро налога на имущество за виллу виллу «Шато де ла Крё» на мысе Антиб, которую купил более 10 лет назад.

Евросоюз рассматривал ситуацию вокруг Навального на встрече глав МИД 25 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений по санкциям не рассматривалось.

ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос о санкциях против России из-за Навального, сообщил в среду глава МИД Греции Никос Дендиас.

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