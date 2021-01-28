Очередная девальвация в Беларуси: чем она вызвана? 28.01.2021, 15:40

1,896

Ситуация гораздо сложнее, чем может показать на первый взгляд.

Как мы и предупреждали, девальвация была не за горами, пишет сайт infobank.by. Очень хотелось бы обвинить в ней только российский рубль, которые прогибается под очередными возможными санкциями, но ситуация гораздо сложнее, чем может показать на первый взгляд. Что, вообще, происходит?

Итак, что там в России? На общем, как говорится, негативном фоне, инвесторы побежали из рисковых российских активов, и курс «россиянина» обвалился. К негативному фону можно уверенно отнести прогнозируемые пакеты новых санкций.

Кроме того, российские эксперты утверждают, что нынешнее ослабление российского рубля — не предел. Вскоре он может упасть до уровней октября прошлого года, в 77-78 RUB за доллар.

28 января на Московской бирже американская валюта подорожала сразу на 1,1454 рубля, до 76,1854 RUB

А в Беларуси что добавилось? Ответ на этот вопрос, похоже, дал телеграм-канал «Кладовая любителя статистики»:

— Короткая ремарка по поводу курса на бирже. Удивляться происходящему не стоит, достаточно было знать периодичность налоговых платежей. В январе были квартальные платежи. Фирмы копили ресурсы на уплату налогов. Налоги закончились? Ну вот вы и видите вполне себе ожидаемое продолжение в виде роста курса.

Короче, можно только «поздравить» всех с нас с очередной девальвацией.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 января 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара взмыл на 0,0410 (+1,59%), до 2,6228 белорусского рубля

курс евро подскочил на 0,0343 (+1,09%), до 3,1711 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0037 (-0,11%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4362 белорусского рубля, за сотню

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».