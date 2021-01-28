Футбольный блогер «Красава» о белорусских силовиках: Они уже горят в аду при жизни 28.01.2021, 16:24

Евгений Савин

Евгений Савин полностью поддерживает белорусские протесты.

Бывший футболист, блогер Евгений Савин в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о работе силовиков после выборов президента Беларуси, пишет «Трибуна».

«Мне никогда не понять, как можно брать и свой народ целенаправленно вдавливать и убивать? Они уже горят в аду при жизни, все, кто отдавал приказы. Это нельзя делать.

Люди вышли на мирный митинг, они же не идут с автоматами кого-то убивать. Я уверен, что вся Европа в шоке этих методов», – заявил Савин.

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