Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной 28.01.2021, 16:28

В большинстве районов выпадет снег.

Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной, прогнозируют специалисты Белгидромета, пишет a target="_blank" href=https://naviny.media/new/20210128/1611838739-predstoyashchaya-noch-budet-moroznoy>naviny.by.

Как отмечают синоптики, ночью будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег (по востоку — сильный снег).

В отдельных регионах сгустится туман, ожидается гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Столбик термометра опустится до -2..-8°С (при прояснениях до -10°С).

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