Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский признан политзаключенным 28.01.2021, 16:52

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитники требуют его немедленного освобождения.

Белорусские правозащитники требуют немедленного освобождения координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского. Он признан политическим заключенным. Обращение белорусских правозащитников опубликовано на сайте ПЦ "Весна".

Совместное заявление правозащитных организаций Беларуси

Минск, 28.02.2021 г.

В связи с информацией о задержании 22 января сотрудниками ГУБОПиК МВД в качестве подозреваемого по ст. 13 ч. 2 статьи 293 Уголовного кодекса ("Приготовление к участию в массовых беспорядках") активиста "Европейской Беларуси" Максима Винярского, еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов Президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.

В своем заявлении от 10 августа 2020 года белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Республики Беларусь.

Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.

Стоит отметить, что представитель кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский является принципиальным и давним противником существующего политического режима в стране.

За свою исключительно мирную оппозиционную, публичную политическую деятельность он неоднократно подвергался репрессиям со стороны действующей власти: штрафам, административным арестам, избиениям, запугиваниям и давлению.

Мы оцениваем преследование Максима Винярского, подозреваемого в подготовке к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 статьи 293 УК), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией им свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также в связи с его публичной политической деятельностью и признаем его политическим заключенным.

В этой связи мы требуем от властей Беларуси:

Немедленно освободить из-под стражи политзаключенного, активиста "Европейской Беларуси" Максима Винярксага и прекратить его уголовное преследование.

Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Правозащитный центр "Весна";

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";

Белорусский ПЕН-центр;

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Простое общество "Инициатива FORB";

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа";

РОО "Правовая инициатива";

Белорусский документационный центр.

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