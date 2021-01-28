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«Причастным к смерти Романа Бондаренко лучше начать сотрудничать со следствием»

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  • 28.01.2021, 17:38
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«Причастным к смерти Романа Бондаренко лучше начать сотрудничать со следствием»

Бессмысленно отрицать, когда есть неоспоримые факты.

Информация, на основании которой проведена предварительная проверка BYPOL по факту смерти Романа Бондаренко, предоставлена профессионалами, имеющими непосредственное отношение к данному делу, уверен руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Очевидно, что факты предоставлены не случайными лицами, а непосредственно следователями и прокурорскими работниками, которые расследуют или надзирают за этим следствием, — озвучил «Салiдарнасцi» бывший следователь. — Все изучено тщательно, до мелочей, с проведением соответствующих экспертиз и оперативных действий. Допустим, просто так не удастся получить данные о биллинге телефонов лиц, среди которых немало тех, к кому вообще трудно подобраться.

По мнению собеседника, не исключено, что делом Бондаренко занимаются несколько спецслужб. Олег Волчек также рассказал о главных выводах, которые сделал, изучив материалы BYPOL.

— Мы увидели, насколько большой выявлен круг участников. Точно узнали, что телесные повреждения были нанесены не в РУВД, а на одном из этапов — до того, как Роман был туда доставлен в уже беспомощном состоянии.

Расследование опровергло главную версию властей об алкогольном опьянении погибшего, хоть, повторюсь, и там также указано, что наличие алкоголя в крови никак не влияет на квалификацию преступления.

В целом, предоставлено достаточно доказательств для того, чтобы возбудить уголовное дело и задержать подозреваемых. То есть оперативным органам есть возможность заняться реальным преступлением, а не бегать за протестующими бабушками, — отметил правовед.

По его словам, выяснить непосредственно роль каждого из установленных лиц профессионалам не составит труда.

— По закону, когда установлен круг подозреваемых, все они попадают в оперативную разработку, КГБ, розыска МВД или других служб. У каждого необходимо взять объяснения и, я не исключаю, что они уже взяты, и следователям уже все известно.

Как видно, всплыли новые лица, например, сестра мужа Натальи Эйсмонт. Кстати, биллинг, чтобы там она не говорила, — одно из серьезных доказательств, благодаря которому раскрывается множество преступлений. И когда человек говорит, что его не было в том месте в то время или что просто отдал телефон, сразу должен быть установлен тот, кому телефон передали.

Не может просто так выехать служебный автобус СОБРа. На него выписывается топливо, отметки убытия есть в журналах, а отъезд фиксируется на камеры. И даже если уничтожить все эти документы, останется еще 20-40 косвенных свидетелей, которые все равно все подтвердят.

Ошибаются те, кто думает, что преступление можно скрыть, просто покинув место, где оно было совершенно, и потом сказать «меня там не было».

Надо понимать, что это убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, с нанесением множественных тяжких телесных повреждений на почве идеологической вражды. Наказывается вплоть до смертной казни. Для таких преступлений не существует сроков давности. Не смогут же они всю жизнь бегать, пытаясь скрыться, — рассуждает юрист.

Он советует людям, попавшим в круг подозреваемых, не пытаться отрицать неоспоримые факты, а, наоборот, всячески сотрудничать со следствием.

— Заметьте, никто из них не подал иски о клевете, не обратился за защитой к генпрокурору, не попросил возбудить дело против тех, кто стоит за этими якобы «фейками», не попросил привлечь их к ответственности, объявить в интерпол.

Потому что бессмысленно отрицать, когда есть неоспоримые факты. Сейчас этим людям нужно как можно быстрее писать явку с повинной и идти на сотрудничество, чтобы попытаться уменьшить себе сроки. Они будут зависеть от непосредственной роли каждого: кто наносил побои, кто организатор, кто прикрывал, кто укрывал следы, кто был свидетелем и сокрыл преступления, кто был пособником и т.д.

Насколько мне известно, у спортсменов есть отягчающий фактор: им нельзя вне ринга применять боевые приемы. Этот факт может заинтересовать и международные спортивные федерации. Это довольно серьезное нарушение.

Поверьте, степень вины каждого установить будет несложно во время следствия. Когда человек понимает, что ему грозит либо 25 лет или вышка, либо 5 лет, он сразу вспоминает, кто и что делал конкретно, — говорит Волчек.

О том, что все материалы действительно собраны, по его мнению, свидетельствует и готовность властей предоставить их Международной федерации хоккея.

— Нельзя исключить и тот факт, что все лица, попавшие в оперативную разработку в связи с этим делом, попали и в определенную зависимость. И никто не знает, что будет с ними дальше. Допустим, их могут шантажировать, принуждая к совершению других преступлений. Поэтому сейчас всем им я бы посоветовал незамедлительно проконсультироваться с адвокатами, — настаивает правовед.

Он уверен, что объем и качество материалов, собранных по делу Романа Бондаренко, указывают на наличие материалов по другим преступлениям, которые власти пытаются замолчать.

— Безусловно, это профессиональный «слив» информации. Он свидетельствует о том, что и дело Бондаренко, и дела Тарайковского, Шутова и остальных убитых, наверняка, уже раскрыты и подозреваемые известны. Это можно расценивать как сигнал для общества изнутри прокурорской системы о том, что они все зафиксировали.

Это также говорит о том, что собраны материалы и по другим тяжким преступлениям о пытках, издевательствах. Не обязательно, что эту работу проводили только уволившиеся сотрудники.

Власть недооценивает следователей, их персональные качества и навыки. Следователь намного острее чувствует ситуацию, это профессионал, он не хочет остаться крайним, и у него все возможности. Он будет ксерокопировать, собирать, документировать, записывать видео и аудио, — все, что сможет, чтобы обезопасить себя. Да, он понесет ответственность, но тут же покажет резолюцию начальника следственного комитета или прокурора.

Поэтому я не сомневаюсь, что материалы собирались и собираются и что они будут постоянно всплывать, — убежден собеседник.

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