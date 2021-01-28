FAZ: На Балтике разыгрывается эндшпиль конфликта вокруг «Северного потока-2» 2 28.01.2021, 17:48

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«Газпром» стремительно теряет влияние.

Но разрешится все не в бурных территориальных водах Дании, а за письменными столами политиков, адвокатов и председателей концернов в Вашингтоне или Берлине. А вот Москве, движущей силе строящегося трубопровода стоимостью в 10 миллиардов евро, остается роль наблюдателя. Под давлением Европейского союза влияние крупнейшего поставщика газа на рынки Центральной, Юго-Восточной и Западной Европы стремительно меняется — и в основном не в пользу Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inosmi.ru).

По данным «Газпрома» импорт российского газа в Европу и Турцию сократился в прошлом году на 14% со 198 до 170 миллиардов кубических метров, то есть достиг уровня 2015 года. Причина — в снижении спроса из-за пандемии коронавируса. Тем не менее главный экспортер газа России пострадал больше других. Аналитики компании Rystad Energy оценили общее снижение спроса в Европе в 7%, в Германии, по данным «Рабочей группы по энергетическим балансам» (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen), оно было вполовину меньше. Но даже там, где спрос повысился, прибыли он «Газпрому» не принес, например, в Турции, а это крупнейший после Германии импортер российского газа.

За год Турция сократила импорт газа и диверсифицировала источники поставок. Поэтому «Газпром» не рассчитывает на быстрое восстановление спроса и после окончания пандемии. До конца декабря в Европу необходимо экспортировать 183 миллиарда кубических метров, чтобы компенсировать потери оборота хотя бы наполовину.

Причина происходящего кроется в изменившихся источниках и путях поступления газа. В начале года стал поступать первый газ из Азербайджана через Турцию, Грецию и Албанию вплоть до Италии. В хорватском Крке в начале января впервые пришвартовался танкер со сжиженным газом (СПГ). СПГ меняет газовое хозяйство в Прибалтике. Через открытые в 2020 году терминалы на Балтике регазифицированный СПГ идет из Эстонии в Финляндию. С тех пор финны сократили закупки в России на треть. Поставки СПГ из Алжира или Америки и в Турции играют всё более важную роль.

Однако СПГ — палка о двух концах: танкеры можно быстро перенаправить туда, где цены растут. Это может случиться как из-за неожиданного похолодания, как недавно в Японии, так и из-за более успешно развивающейся экономики, как в некоторых частях Азии. Делать ставку на дешевый сжиженный газ как на конкурента трубопроводному газу рискованно. Низкий спрос на него в Германии, повлекший приостановку строительства терминала в Вильгельмсхафене, показывает, что не всё, на чем написано «СПГ», привлекательно. Неясно также, насколько долго приверженец защиты окружающей среды и климата Джо Байден позволит американским компаниям вести добычу сланцевого газа.

Известно также, что Турция собирается разрабатывать новые месторождения газа, Польша строит трубопровод для газа из Норвегии, а Америка продвигает проект трубопровода из Восточного Средиземноморья через Грецию в Юго-Восточную Европу. В Румынии новое правительство может посодействовать реализации проекта «Нептун», цель которого — разработка газовых месторождений на Черном море.

Европа эмансипируется от России. «Газпром» многое уступил, а придется уступить еще больше. Срок действия долгосрочных договоров с Польшей и Украиной уже закончился, в Словакии и Болгарии это произойдет в ближайшие годы. Там постепенно внедряются правовые и регуляционные установки ЕС, направленные на усиление прозрачности и конкуренции. Так возникают новые рынки, а вместе с ними — и поле действия для новых игроков. Это можно видеть на примере Украины, которая теперь покрывает свою потребность в газе с Запада. Украина интегрируется в центральноевропейский газовый рынок. Треть ее газохранилищ уже арендованы иностранными торговцами.

Снабжение газом Европы стало более разнообразным, прозрачным и надежным. Из-за роста предложения это топливо даже подешевело. Но гарантии, что так и останется, конечно, нет.

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