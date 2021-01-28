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«Режимные крысы» и «Крысиное слово»: в Рогачеве местным пропагандистам оставили послание

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  • 28.01.2021, 18:14
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«Режимные крысы» и «Крысиное слово»: в Рогачеве местным пропагандистам оставили послание
иллюстрационное Фото

Фотофакт.

В Рогачеве на здании редакции государственного издания «Свабоднага слова» снова появились надписи, адресованные местным пропагандистам.

Издание поясняет, что если ранее надписи были «однотипны» с остальными по городу, то теперь они касаются непосредственно «Свабоднага слова». Так журналисты провластной газеты расценили появившиеся несколько дней назад фразы «Режимные крысы» и «Крысиное слово».

фото: slova.by
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