Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов1
- 28.01.2021, 18:51
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Видеофакт.
Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов, которые сейчас находятся за решёткой.
Вдохновила их история 19-летней Полины Нитченко. C 15 января уроженка Жодино, студентка второго курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полина Нитченко находится в ИВС в Витебске. За это время у нее было два суда по статье 23.34. Первый суд назначил ей наказание 7 суток, второй — 10 суток.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»