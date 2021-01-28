закрыть
28 января 2021, четверг, 20:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов

1
  • 28.01.2021, 18:51
  • 1,126
Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов

Видеофакт.

Жодинцы записали ролик в поддержку всех достойных белорусов, которые сейчас находятся за решёткой.

Вдохновила их история 19-летней Полины Нитченко. C 15 января уроженка Жодино, студентка второго курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полина Нитченко находится в ИВС в Витебске. За это время у нее было два суда по статье 23.34. Первый суд назначил ей наказание 7 суток, второй — 10 суток.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин
Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип