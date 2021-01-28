Европейский вещательный союз: Мы внимательно следим за тяжелым положением СМИ в Беларуси 5 28.01.2021, 19:10

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иллюстрационное Фото: TUT.by

Европейский вещательный союз — об инициативе отстранить БТ от «Евровидения».

Еврорадио получило ответ от Европейского вещательного союза насчёт инициативы исключить Белтелерадиокомпанию из его членов и лишить права трансляции и участия вещателя в "Евровидении".

"Европейский вещательный союз (EBU) внимательно следит за тяжёлым положением СМИ в Беларуси и публично призвал БТРК как члена EBU отстаивать наши основные ценности независимости и ответственности, — читаем в упомянутом письме. — Свобода прессы имеет важное значение для демократии, и граждане Беларуси должны иметь возможность услышать разные взгляды и мнения. Как организация, мы стремимся "продвигать и развивать концепцию общественных СМИ", и мы по-прежнему стремимся отстаивать её ценность в Беларуси".

Кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза в этом году начал Белорусский фонд культурной солидарности. Соответствующее письмо было отправлено в офис EBU в Женеве. В Белорусском фонде культурной солидарности говорят, что цель инициативы — не лишить Беларусь "Евровидения", а сделать так, чтобы Белтелерадиокомпания не имела к нему отношения.

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