Ольга Хижинкова: Бороться с такими людьми, как я, – это расписаться в своей слабости 1 28.01.2021, 20:00

Фото: tut.by

Мисс Беларусь-2008 прокомментировала свой арест на 42 суток за участие в протестах.

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, которая пробыла в заключении 42 дня за участие в акциях протеста, в новом выпуске на канале «жизнь-малина» поделилась мнением о новости, когда узнала о том, что не проводилась проверка по поводу условий содержания в тюрьме, передает «Трибуна».

– Комитет по пыткам получил отказ в начале проверки по поводу твоего содержания. Как ты отреагировала на эту новость?

– Ничего нового. Это было бы странно, если бы они признали, что это была пытка. Чего, это же нормально, это же ничего страшного. Меня же там не истязали, не резали, не кололи, не били. Подумаешь. От этого же не умирают, наверное, у них такая логика (смеется).

– Считаешь ли ты свои 42 дня в тюрьме какой-то персональной местью от власть имущих, мол, государственный конкурс, который сделал тебя…

– Уверена в этом. Не знаю, кому это нужно. В принципе не понимаю, что там происходит. Руководствуюсь только общей информацией, но мое личное чувство – конечно, я уверена в этом. Мол, мы тебе тут дали все – путевку в жизнь, а ты тут такая неблагодарная, выпендриваешься.

Мне кажется, что борьба власть имущих с такими людьми, как я, которые не являются политическими деятелями, не являются лидерами мнений, блогерами или инфлюенсерами – это признать свою слабость. Бороться с такими людьми, как я, – это расписаться в своей слабости, мне так кажется, – сказала Хижинкова.

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