Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение
- 28.01.2021, 20:17
Лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» остается под стражей.
Гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение, сообщает телеграм-канал «Вясна».
Это статья «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). Судаленко был задержан 18 января. Он остается под стражей в СИЗО-3 в Гомеле.
Леонид Судаленко возглавляет гомельский филиал правозащитного центра «Вясна».