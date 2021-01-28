Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение 28.01.2021, 20:17

Леонид Судаленко

Фото: DW

Лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» остается под стражей.

Гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение, сообщает телеграм-канал «Вясна».

Это статья «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). Судаленко был задержан 18 января. Он остается под стражей в СИЗО-3 в Гомеле.

Леонид Судаленко возглавляет гомельский филиал правозащитного центра «Вясна».

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