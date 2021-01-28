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Брест напомнил о главном требовании белорусов

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  • 28.01.2021, 21:14
  • 1,608
Брест напомнил о главном требовании белорусов

Фотофакт.

В Беларуси продолжаются вечерние акции протеста.

Жители Бреста напомнили о главном требовании белорусов.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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