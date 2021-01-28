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Лукашенко опасается судьбы Каддафи

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  • 28.01.2021, 21:23
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Лукашенко опасается судьбы Каддафи

Таракан заговорил о «посаженном на кол» диктаторе.

О трагической судьбе ливийского диктатора Муаммара Каддафи Лукашенко заговорил 28 января в ходе совещания с карателями и ручными чиновниками «по вопросам совершенствования законодательства».

«Поводов для самоуспокоения я не вижу. Причины я много раз излагал. Могу их повторить еще раз. Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее», - сказал Лукашенко.

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