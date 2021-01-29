Партизаны Дзержинска протестуют до победы 29.01.2021, 8:10 1,756 Фотофакт. Партизаны Дзержинска-Койданаво выходят на акции протеста каждый день и до победы.Фото очередной акции протеста опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%». Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97». Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL: Ссылка: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe Связаться с нами можно по адресу [email protected]