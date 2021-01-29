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Партизаны Дзержинска протестуют до победы

  • 29.01.2021, 8:10
  • 1,756
Партизаны Дзержинска протестуют до победы

Фотофакт.

Партизаны Дзержинска-Койданаво выходят на акции протеста каждый день и до победы.

Фото очередной акции протеста опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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