Партизаны Дзержинска протестуют до победы 29.01.2021, 8:10

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Фотофакт.

Партизаны Дзержинска-Койданаво выходят на акции протеста каждый день и до победы.

Фото очередной акции протеста опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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