Давос из бункера 5 Леонид Невзлин

29.01.2021, 8:23

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фото: 360tv.ru

Выступление Путина напоминает рассуждения Шарикова о судьбах мира.

Вчерашнее выступление Путина в Давосе больше всего напоминает выступление Шарикова перед профессором Преображенским о судьбах мира:

А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?

- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все да и поделить...

- Так я и думал! - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал!

- Вы и способ знаете? - спросил заинтересованный Борменталь.

- Да какой тут способ, - становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, - дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

«Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты», - заявил Путин.

Может быть, стоит начать с России? О проблемах мирового неравенства заявляет президент страны, где уровень неравенства один из самых высоких в мире. Россия — один из лидеров по концентрации богатства в руках меньшинства населения: свыше 70% финансовых и нефинансовых активов страны находится в собственности 5% граждан (данные из исследования ВШЭ). По сосредоточению богатства у самых обеспеченных граждан Россия — один из двух мировых лидеров. По оценкам аналитиков Credit Suisse (2017 год), на который ссылается ВШЭ, 10% богатейших жителей РФ владеют 77% совокупного богатства страны. По концентрации у 5% и 1% (71% и 56%) Россия выходит на второе место после Таиланда с разницей в пределах статистической погрешности.

Один из наиболее видных современных исследователей неравенства доходов – французский экономист Тома Пикетти, книги которого расходятся миллионными тиражами. Тема популярная. В своей работе 2016 года он приводит данные Forbes, согласно которым общее богатство миллиардеров было очень маленьким в России в 1990-х годах, значительно увеличилось в начале 2000-х годов и стабилизировалось примерно на 25-40% национального дохода в период с 2005 по 2015 год. Это намного больше, чем в западных странах: общее богатство миллиардеров составляет от 5% до 15% национального дохода в Соединенных Штатах, Германии и Франции в 2005-2015 годах по данным Forbes, несмотря на то, что средний доход и среднее богатство намного выше, чем в России. «Это наводит на мысль, что концентрация богатства на самой верхушке в России значительно выше, чем в других странах, что, несомненно, связано с коррумпированностью властей страны», - делает вывод Пикетти. Кстати, традиционные предложения для борьбы с неравенством включают прогрессивное налогообложение. Но Путин предпочитает поднимать НДС и пенсионный возраст.

«У человека должна быть комфортная среда для жизни», - заявил вчера Путин. Это говорит президент страны, где до сих пор уровень газификации составляет только 70%, значительная часть населения, особенно в сельской местности, не имеет доступа к водопроводу и коммунальной канализации.

«Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни», - говорит президент страны, где доходы населения падет уже который год, а падение останавливается ухищрениями статистиков.

«Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг», - говорит президент страны, где даже по официальным опросам удовлетворенность граждан качеством медицинских услуг остается на уровне 40%.

«Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал», - говорит президент страны, где учителя обеспечивают приписки на выборах, унижают учеников и где собираются принять закон «о просветительской деятельности», который сведет на нет любую просветительскую деятельность в стране.

Никакой вчера выступал не президент. Так, местный царек из дворца, возомнивший, что он вправе поучать мировое сообщество. Я рад, что представители мирового сообщества потратили время на выслушивание этого пахана. Чья прислуга в момент его выступления проводила массовые обыски и аресты у тех, кто не хочет терпеть преступника во главе государства.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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