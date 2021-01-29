Продолжаем борьбу!
- 29.01.2021, 8:55
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Нас — миллионы, он — один.
Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в 174-й день протестов:
— Доброе утро, друзья!
Сегодня мы встречаем 174-й день протестов!
У нас украли нашу победу. У нас украли свободу. Фашистский режим узурпатора пытается сделать все возможное, чтобы удержаться на своем троне.
Продолжаем борьбу!
Выходим на улицы и проводим акции протеста всех возможных форматов. Каждый день мы наносим удары по таракану и его фашистской хунте!
Обсуждайте актуальные проблемы, стройте планы и вырабатывайте стратегию сопротивления на дворовых собраниях.
Также не забываем про задержанных товарищей и политических заключенных! Поддерживайте друг-друга на судах, пишите письма узникам режима.
Нас - миллионы! Он - один!