Красные линии для РФ: что показал первый разговор между Байденом и Путиным 3 29.01.2021, 8:58

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фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Привычная стратегия Кремля сломлена, шантаж не пройдет.

Несмотря на надежды и Путина, и России в целом на предыдущего президента США — Дональда Трампа, который, возможно, был и остается в зависимости от Кремля (думаю, что история нам об этом еще расскажет) — американская государственная машина не позволила ему наделать неверных шагов. Именно поэтому американская система, реагируя на то, что она видела со стороны России, не могла не усиливать давления, впоследствии перейти к сдерживанию, а затем заставлять Трампа делать вещи, которые говорят о том, что Россию стали рассматривать не только как противника, но и как врага, пишет в статье для «Нового времени» экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Очевидно, что тон уже задан. Если бы новому президенту Джо Байдену захотелось развернуть политику Америки в другую сторону, ему бы это вряд ли удалось. Но на самом деле он реагирует на происходящее в России значительно объективнее и более однозначно, поэтому думаю, что этот курс на сдерживание России во всех сферах будет продолжаться. И причиной этому являются не злые намерения Байдена, а то, что РФ, к сожалению, никаких выводов относительно своей политики не сделала.

Поэтому первый разговор президентов США и РФ был символическим. Он показал возможности и перспективы этих отношений. С одной стороны — адекватный ход Байдена на продление последнего договора между Россией и США в сфере разоружения на 5 лет, а с другой — Байден в жесткой манере четко рассказал Путину, где, по мнению американцев, Россия или приблизилась к красным линиям, или перешла их. Это была жесткая предупредительная беседа. И то, что Дмитрий Песков говорил о разногласиях, разное понимание того, что происходит в Украине, является свидетельством противоположности позиций. И не только по Украине.

Онлайн-выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе является определенным ответом на позиции США и Европы. Вспомним, что впервые за много лет и в ЕС, и в НАТО назвали Россию не просто противником, а врагом. А это уже серьезные сдвиги не только в сознании, но и в действиях. То, что Путин начал говорить в этой речи, возвращает нас к известной мюнхенской речи, где он, тогда еще, возможно, предупредительно, угрожал Западу всеми возможными бедами. На тот момент, к сожалению, Запад попятился, решил, что дружба с Россией дороже, чем суверенитет Грузии над ее территориями. Но события, произошедшие после этого, показали, что Путин расценил это как слабость Запада и пошел ва-банк.

Новая речь Путина в Давосе на Западе уже воспринимается совершенно по-другому. Никто пятиться не будет, а Путину покажут его возможности и лимиты. То, что сегодня в Черное море вошел второй американский военный корабль, можно тоже считать опосредованным, но ответом на такие вещи. Потому американцы и натовцы поняли, что либеральные взгляды и действия — не увеличивают безопасность, а угрожают ей. Поэтому шантаж, который является одной из характерных черт российской внешней политики, на этот раз не пройдет.

И украинской власти наконец надо взяться за голову и понять, что чем быстрее мы проведем необходимые внутренние реформы (судебную, антикоррупционную, реформу СБУ), тем быстрее мы приблизимся не только к ПДЧ, а и к полномасштабному членству в НАТО. Чем дольше мы будем играть в игры наших олигархов, тем дольше будем оставаться в серой зоне опасности, и тем хуже будет для Украины. Поэтому не надо быть академиком, чтобы понять: для нас складывается уникальный шанс прорыва к западным союзам. Но это зависит исключительно от нас, и от того, насколько наша власть будет адекватной и не будет подыгрывать вольно или невольно московским интересам.

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