«Меня штырануло»: что известно об окружении Лукашенко из нового слива про убийство Романа Бондаренко 29 29.01.2021, 9:14

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фото: Instagram

Бандиты «засветились» в соцсетях.

Инициатива BYPOL выложила результаты собственного расследования избиения Романа Бондаренко: сливы телефонных переговоров, что происходило во время и после драки и самое интересное — новые имена «неравнодушных граждан», которые были в тот вечер на «площади Перемен» и неравнодушно били либо смотрели. The Village посмотрел, кто эти новые люди и чем прославились.

Анна Эйсмонт

Наталья Эйсмонт – актриса драмтеатра и кино по образованию, работала в Театре музкомедии, потом перешла на телевидение, где стала ведущей «Панорамы» и «Главного эфира» на БТ. В эфире Наталья появлялась под фамилией Кирсанова, но есть мнение, что Кирсанова — это псевдоним, а настоящая фамилия Натальи — Селюн, впрочем, это лишь догадка, а не доказанный факт.

фото: Instagram

В 2014 году Эйсмонт стала пресс-секретарем Лукашенко, а до этого место целых десять лет оставалось вакантным. Возможно, на кандидатуру Натальи Эйсмонт указала ее близкая подруга Дарья Шманай, которая работала службе государственного протокола и сопровождала Лукашенко на разных официальных мероприятиях. А может, Наталью подсказала Анна Эйсмонт — сестра Ивана, она работала спортивной ведущей на БТ и тоже была в ближнем окружении Лукашенко.

Анна Эйсмонт родилась в Гродно, в 2003 году окончила факультет журналистики БГУ по специальности «радио и телевидение», учебу в вузе совмещала с работой на «Радио Рокс», в молодежной и спортивной редакциях Белтелерадиокомпании. Анна позвала на телевидение своего брата Ивана: в 2006 году она уже работала на БТ и позвала того на кастинг ведущих. Впоследствии он вспоминал, что на кастинге был одет в пиджак Дениса Курьяна. Там Иван познакомился с Натальей Кирсановой, которая стала его женой и теперь известна нам как Наталья Эйсмонт.

С 2002 года Анна — ведущая новостей спорта в рамках информационного канала «Панорама». Как сказано в ее профиле в инстаграм, ведет проекты «Женщины и спорт», «Между прочим», «НашHLEB».

Анна отключила комментарии к своим фото, но хотя бы совместные кадры с Ольгой Хижинковой, Александрой Герасименей или Денисом Дудинским не поудаляла.

Анна Эйсмонт часто фотографируется с братом Иваном и невесткой Натальей. Они вместе ездят к себе на родину в Гродно и в другие места, крепко дружат и вообще вместе навсегда. Вот все родственнички как раз в Гродно: Наталья, Иван, Анна Эйсмонты.

фото: Instagram

фото: Instagram

Журнал XXL в рейтинге «Топ-50 самых стильных женщин Беларуси» поместил Наталью на 4–е место, а Анну — только на 33–е. Иван стал 14–м среди мужчин.

Анна не только рассказывает про спорт, но и сама им занимается. Как-то в их команду по бегу даже одиозный журналист Костя Придыбайло забежал.

Сегодня Анна попыталась свежим постом в инстаграме оправдаться и отвести от себя подозрения. Вышло не очень убедительно.

￼ — Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера. Сегодня я хочу заявить — 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях. Мне это доказать — просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведенья. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить? Сидящих в Польше предателей?

Для тех, кто не слышит с первого раза — в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования».

По данным биллинга абонентского номера, который принадлежит Анне Эйсмонт, утверждает в своем расследовании BYPOL, Анна находилась в районе «Площади Перемен» около 22:43-22:46. Конкретно 11 ноября Эйсмонт была в эфире в 21:55-22:07. То есть, ее присутствие в прямом эфире в 22:07 не доказывает, что в 22:43 ее не было в районе «Площади Перемен».

Кстати, в ее инстаграме в промежуток с 11 по 25 ноября не появилось ни одного фото.

— На микроавтобусе серого цвета с р.з. АВ6682-6 действительно в тот вечер передвигались сотрудники СОБР в составе капитана Сармана С. В. (старший группы), старшего прапорщика Антюфеева С. М., прапорщика Буйкевича О.И., прапорщика Савенко Р.В., а также старшего прапорщика и по совместительству действующего спортсмена смешанных единоборств по кличке «Тяж» — Тимановского Е.В., — говорится в расследовании.

Евгений «Тяж» Тимановский

Еще 18 ноября на слитой аудиозаписи, где голоса Баскова и Шакуты обсуждают Бондаренко, проскакивает имя Тяж.

￼ — Ну, а когда телефон отдавали, Тяж говорит, я видел, там фонариком ему подсвечивали — подмолаживали. Ну и как они могли его без сознания, бл*, передать в, бл**ь, РОВД, бл**ь?

В редакцию TUT.BY написал читатель, который сказал, что, вероятно, знает, кто может скрываться под этой кличкой:

— Не могу утверждать, но у Евгения Тимановского, довольно известного боксера, кличка Тяж. Он работал, а может, и работает в части 3214.

Журналисты выяснили, что что Тяж — не только прозвище, по которому Евгения знают в спортивной среде. Во время службы в СОБРе он служил под таким же позывным. На сайте SB.by есть фото бойцов, и у одного из них на шлеме нашивка-липучка с позывным — Тяж.

Один из людей, которые служили в части позже, заявил, что после того, как Тимановский попал в СОБР, его тренером стал Дмитрий Шакута (он тренировал всех бойцов этого отряда). Еще один собеседник заявил, что позже Тяж тренировался в клубе Шакуты Shock — там он обучался кикбоксингу и тайскому боксу.

Евгений Тимановский действительно проходил срочную службу в части 3214 в 2010−2012 годах, занимался боксом и другими единоборствами, выступал на соревнованиях. В 2011 году сборная команда внутренних войск приняла участие в чемпионате МВД по рукопашному бою. В ее состав вошли 7 военнослужащих войсковой части 3214, в том числе рядовой Евгений Тимановский, который получил бронзу в категории свыше 90 кг.

— Боксер, 204 см рост, больше сотни вес, службу не нес, в наряды не заступал. Мастер спорта по боксу, постоянно на сборах или соревнованиях, — так охарактеризовал его сослуживец и добавил. — У него удар очень тяжелый. Почти всех противников валил нокаутом или нокдауном. Сотрясение мозга обеспечено. Я с ним когда спарринговался, получил так, что полчаса без сознания был.

Один из собеседников рассказал дальнейшую судьбу Евгения.

￼ — После службы он работал в ТЦ «Подземный город» охранником, потом пошел на контрактную службу в 3214. Насколько я знаю, для того чтобы потом пойти в СОБР. Там одно из условий, что должен на контракте отслужить.

В итоге к 2015 году он попал в СОБР — это подтверждается из открытых источников. Например, в ноябре 2018 года на чемпионате БФСО «Динамо» по рукопашному бою среди подразделений специального назначения, 1 место в весовой категории свыше 90 кг занял Евгений Тимановский из СОБРа.

На съемках с того самого вечера на «площади Перемен» заметен габаритный мужчина в шапке с помпоном — собеседники TUT.BY говорят, что по фигуре и габаритам он действительно похож на Евгения Тимановского.

— Ещё один участник «акции» – Волчек Павел Владимирович, 04.09.1980 г.р., и.н.3040980A031PB6, бывший хоккеист «Юности […] В подтверждение его участия прилагаем биллинг принадлежащего ему номера мобильного телефона, — говорится в расследовании.

Павел Волчек

Павел Волчек — ветеран беларуского хоккея. Он родился в 1980 году и провел в профессиональных играх 23 сезона, выступал за беларуские клубы «Юность», «Витебск», «Брест», «Металлург», «Гомель», «Лиду», «Керамин» и киевский «Беркут». В 2002 с «Керамином» стал чемпионом страны, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали. В молодежном чемпионате мира также становился победителем.

В чемпионатах Беларуси сыграл в общей сложности 805 матчей, набрал 482 очка (247 голов) и стал одним из лучших снайперов в истории страны.

Но помимо рекордного числа шайб Волчек отметился и рекордом по штрафам: за те самые 805 матчей заработал 1.310 штрафных минут (почти 22 часа чистого времени) — почти в каждой игре по разу.

В 2019 году Павел стал тренером «Юности» — клуба, воспитанником которого он является, а в прошлом году пополнил тренерский штаб «Юниора».

Павел Волчек неоднократно играл в одной команде вместе с Александром и Николаем Лукашенко. Например, в конце ноября минувшего года на XIV Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в матче против команды Гродненской области Павел сделал хет-трик, Александр Лукашенко отметился передачей, а Николай Лукашенко забил гол. Вместе они играли и на предыдущих, XIII соревнованиях. И даже на днях в матче против гомельчан Лукашенко сделал передачу, а Волчек забил шайбу.

В минувшем апреле у Дмитрия Мелешко, игрока сборной Лукашенко, обнаружили коронавирус — Павел стал контактом первого уровня (если помните, тогда такого диагноза страшно боялись). Волчек тоже сделал тест, а на вопрос журналистов, стоит ли в таких условиях проводить матчи, ответил «Ну, это не мне решать».

Фамилия Волчека сейчас всплыла не в первый раз. Еще в октябре на видео, где «неравнодушные» срезают ленточки у жилого комплекса «Мегаполис», разглядели человека, глаза которого очень похожи на глаза Волчека. Журналисты Tribuna.com тогда связались с ним, чтобы уточнить детали — тот попросил отсрочить беседу на несколько часов, но больше трубку не брал. Сейчас «Трибуна» снова дозвонилась до Павла Волчека, но он был столь же краток: «Я не хочу с вами разговаривать».

— Совместно со своим супругом Волчеком П.В. на Площади перемен также находилась Волчек Жанетта Николаевна, 17.01.1978 г.р., и.н.4170178E011PB8, психолог, — сказано в расследовании.

Жанетта Волчек

И в теперешнем расследовании, и в случае с «Мегаполисом» рядом с Павлом Волчеком фигурирует его жена Жанетта. Несмотря на то, что тогда она была в белом капюшоне и маске, ее опознали по характерному голосу, которым она говорит что-то странное:

￼ — Если это все поджечь, то будет проблема. И ваш весь дом, ваше товарищество накажут.

Жанетта не раз уже выделялась малопонятными высказываниями. Возможно, объяснение кроется в ее работе. На инстаграм-странице Жанетты перечислены сферы деятельности: «Психолог, транзактный анализ, семейная терапия, неврозы, мастер Рейки, НЛП, бог есть ЛЮБОВЬ».

Жанетта Николаевна за 20 долларов уделит вам час времени на консультацию. Нет двадцатки — пожалуйте в инстаграм (набор мудрых цитат из чемоданчика продавца успешного успеха) или новостные ленты.

Например, на видео она показывает схематичные изображения мальчика и девочки с пронумерованными частями тела. Причем у мальчика цифра «1» в районе паха, а «3» — у головы, а у девочки наоборот. Или вот еще: «Обретение ценности, раскрытие женственности это обретение всех своих частей, признание всей себя и красавицей и лягушкой».

12 августа Волчек выступила в своем аккаунте с сенсационным заявлением: еще в начале 2020-го стартовала третья мировая война, в результате которой кем-то «удалялись факты, удалялась информация правдивая». Еще она заявила, что на улицы Беларуси после выборов вышли «тревожные люди, которые тревожились в коронавирус», «в толпе всегда найдется провокатор», а также задалась вопросом: «вы цените то, что у вас сейчас есть?» — дав понять, что сидеть «в теплой квартире с шампанским» и при этом требовать свободы видит абсурдным. Кроме того, Жанетта вспомнила, что «был крутой чувак Борис Ельцин, изменивший историю России», а ныне какой-то человек «бросает вызов и тикает из страны». Также Волчек пожаловалась на то, что сигналы машин в три часа ночи «не дают спать таким же гражданам, как и вы».

16 августа, в день первого и самого массового воскресного марша, Волчек заявляла, что в стране «каждое мнение важно», однако при этом просила задуматься, с какой личной целью люди стремятся к переменам. 22 августа Волчек нашла новую причину ситуации в стране — по ее утверждению, в Беларуси люди «на болоте в тумане страха и родовых воспоминаний». По ее словам, на белорусов стали влиять потери во время ВОВ и даже революции столетней давности, и началась «травля «сосед на соседа» — тут Волчек привела в пример саму себя, сказав: «Меня штырануло, но это была не я, это была моя 11-летняя бабушка во время войны».

20 октября она записала очередное обращение к подписчикам, в котором заявила, что «матрице удобно использовать нас», и призвала включить «не ум, а разум и сердце свое». Здесь примером стали туземцы, которые «жили гармонично и здорово», а колонизаторы «покупали их хренью и стекляшками». Также прозвучало обличение неких жителей СССР, которые «получили джинсы и жвачку», но за это «развалили все». В качестве позитивного образца выступил Илья Муромец.

Также Волчек призвала «вырубить нахрен интернет» (при этом свое обращение она распространила как раз с помощью интернета), а людям, живущим «в фантазии, в телефоне», наказала «проснуться» и увидеть, какие вокруг «чудесные листья и волшебная осень».

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