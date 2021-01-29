Медики обнаружили самое слабое место коронавируса 1 29.01.2021, 9:16

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У генома вируса есть особый фермент.

Специалисты из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили слабое место коронавируса. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress.

Ученые выяснили, что у генома коронавируса есть особый фермент, экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, который отвечает за эволюцию вируса. Это служит важной мишенью для подавления и ослабления пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов, рассказала Дженнифер Гриббл, один из авторов исследования.

Как считают ученые, выявленный фермент является «ахиллесовой пятой» коронавируса. Он может потерять возможность рекомбинации и полностью остановить свое действие в случае, если будет возможно разработать блокирующее действие фермента лекарство.

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