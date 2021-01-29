Протестующие вернули себе центр Минска

Протестующие вернули себе центр Минска10
- 29.01.2021, 9:22
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Знаковое событие.
Вчера вечером произошло знаковое событие: студенты столичных ВУЗов прошли маршем по центру Минска.
На видео, опубликованном телеграм-каналом «Мирный БГУИР» мы видим, как протестующие снова вернули себе центр Минска. Это — хороший знак перед второй волной массовых протестов, о которой говорят политические аналитики
Студенты с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по центру белорусской столицы, скандируя «Свободу политзаключенным!»
«Мы солидарны! С каждым политическим заключенным, с каждым, кто находит силы сопротивляться. Наша мощь в единстве и мы вместе шагаем навстречу свободной Беларуси.
Дорогу осилит идущий! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.