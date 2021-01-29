Путин и дворец: что придумали в Кремле 3 Иван Яковина, «Новое время»

29.01.2021, 9:49

4,478

фото: Navalny.com

Убедить россиян не получилось, а вот вопросы к легитимности уже появились.

Мне вот в оправданиях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявляющего, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике, интересна его мотивация.

Вариант А. Он этот бред несет исключительно для того, чтобы перестали спрашивать, поскольку всем и так все понятно.

Вариант Б. Он всерьез надеется, что люди поверят в его версию о каком-то загадочном мистере Х, который владеет дворцом, и своим упорным нежеланием признаться в этом сильно подставляет царя?

Пожалуй, есть еще и вариант В. Кремль сейчас в ускоренном темпе ищет некоего Фунта, на которого можно записать дворец. Проблема лишь в том, что найти такого человека очень сложно.

По понятным причинам, это не может быть теща, племянник или одна из «этих женщин». Крупная компания тоже исключается — ей перед акционерами отвечать и под санкциями ходить. Обычный человек не подходит — ему нет веры, да и тут же возникнут вопросы, где он взял сто миллиардов, почему его охраняет ФСО и так далее.

В общем, это должен быть какой-то крайне богатый человек, о состоянии которого все знают, и которому Путин полностью доверяет. А это сложно. Никто из богачей первого ряда не захочет ввязываться в потенциально супертоксичную историю, за которую потом можно отгрести по максимуму.

Конечно, в финале выкрутят руки какому-то Васе, он возьмет дворец на себя. Но, скорее всего, это будет запуганный и невзрачный человек, который еще сильнее всех утвердит во мнении, что дворец — путинский.

Ну а вообще, повторюсь: зря Путин ушел в отказ. Убедить никого не сможет, а вот вопросы к его легитимности уже появились. Отказ от дворца — это типа отказа от короны. Если ты клянешься, что он не твой, то кто ты такой вообще?

Хотя ответ на этот вопрос уже дали харьковские футбольные болельщики.

Иван Яковина, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».