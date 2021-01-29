Ученые разгадали тайну следов жизни на Венере 4 29.01.2021, 9:53

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Исследование провели специалисты из Вашингтонского Университета.

Ученые Вашингтонского Университета предложили решение загадки, откуда на Венере мог взяться фосфин, который ранее посчитали потенциальным признаком инопланетной жизни. Согласно выводам исследователей, радиотелескопы, зафиксировавшие необычные молекулы в атмосфере соседней планеты, на самом деле обнаружили диоксид серы.

Результаты научной работы приняты к публикации в The Astrophysical Journal. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

В 2017 году с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла группа ученых обнаружила особенность в радиоизлучении Венеры на частоте 266,94 гигагерца. Это частота соответствует поглощению радиоволн фосфином и диоксидом серы. В 2019 году исследователи провели наблюдения за радиоизлучением Венеры на частотах, на которых поглощение производится только диоксидом серы. Они пришли к выводу, что диоксида серы в атмосфере планеты слишком мало, чтобы дать мощный сигнал на частоте 266,94 гигагерца.

В новом исследовании ученые смоделировали условия атмосферы Венеры для воспроизведения сигналов фосфина и диоксида серы на разных уровнях газовой оболочки. Результаты показывают, что радиоволны поглощались не в облачном слое, как сообщалось раньше, а на высоте 50 километров над поверхностью. На такой высоте молекулы фосфина не могут существовать, распадаясь под воздействием агрессивных химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Также оказалось, что предыдущее исследование сильно преуменьшило количество диоксида серы. Причиной стала конфигурация антенной решетки ALMA, из-за которой сигнал оказался занижен.

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