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Найдены новые причины невосприимчивости людей к COVID-19

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  • 29.01.2021, 10:22
  • 3,421
Найдены новые причины невосприимчивости людей к COVID-19
иллюстрационное Фото: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Открытие совершили американские медики.

Американские ученые нашли причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу и описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) выяснили, что при проникновении в клетки-хозяева вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации. Это позволяет им распространяться дальше на наиболее восприимчивые клетки.

Для борьбы с инфекцией иммунная система активизирует врожденные иммунные реакции, такие как воспаление. Те в свою очередь активируют адаптивную иммунную систему.

Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. В случае, если эти клетки могут распознать вирус, начинают работать клеточная и гуморальная ветви адаптивного иммунитета для совместного обеспечения защиты организма. Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. При этом часто Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 есть у тех, кто ранее не встречался с этим вирусом.

Как предположили авторы исследования, наличие у людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим коронавирусам. По мнению ученых, иммунный ответ на SARS-CoV-2 может зависеть от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

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