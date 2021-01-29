«Вся жизнь в борьбе — это про Макса» 1 29.01.2021, 10:27

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Максим Винярский

О координаторе «Европейской Беларуси» Максиме Винярском.

Друг политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, Дмитрий Дрозд рассказал в «Фейсбуке» о том, как более 20 лет он борется с диктатурой в родной стране:

— С Максом я познакомился в самом начале избирательной кампании 2010 года, и с тех пор нас связывает дружба.

Люди редко во взрослом возрасте сходятся близко, становятся друзьями, но наша компания сдружилась по-настоящему.

Наверно, со стороны это покажется очень странной дружбой - ведь десятки раз мы встречались не только за столом на общих праздниках, но и на различных акциях, в судах, встречали Макса с Окрестина, когда в Беларуси это еще не было мэйнстримом.

Макс приходил ко мне на помощь в тяжелые дни моей жизни.

В последние годы мы немного разошлись: я больше времени отдаю архивам, книгам, семье, образованию, а Максим всю свою жизнь без остатка посвятил борьбе с диктатурой.

И в отношении его это не пафосные слова, а реальность. Начав эту борьбу еще в прошлом веке, в юношеском возрасте, он последовательно прошел все испытания и остался верен своим идеям.

И опять же, говоря об испытаниях, это не пафос. Десятки судов, сотни (!!!) дней, проведенных в тюрьме на «сутках», часто с голодовками. Вся жизнь в борьбе - это про Макса.

Он был в Москве, когда там шли протесты, он был на Майдане. Отказавшись от возможности уехать из Беларуси, от возможности получить прерванное в Беларуси образование, Максим стал, пожалуй, самым известным гражданским активистом, остававшимся в строю более 20 лет.

Десятки раз менты вели за ним настоящую охоту, арестовывали превентивно (например, перед Площадью-2010), не выпускали из тюрьмы по сфабрикованным делам, запугивали заведением уголовных дел...

Но Максим Винярский остался верен себе. Естественно, что сейчас, в дни, когда в Беларуси воцарился самый лютый беспредел со времен сталинского Большого террора, такая яркая личность, способная повести за собой белорусский народ, не могла оставаться на свободе.

Но сегодня, когда идея борьбы с диктатурой зажгла сердца большинства белорусов, никакие аресты уже не смогут изменить единственно возможного хода истории: мы победим!

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