Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен»1
- 29.01.2021, 10:59
- 2,109
Теперь революционный хит можно синхронно слушать во время Марша.
В Сети появилась радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом создатель проекта рассказал в «Фейсбуке».
Создатель радиостанции Александр Черкашин написал, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.
Отметим, что песня группы «Кино» стала одним из главных революционных хитов в Беларуси.