закрыть
29 января 2021, пятница, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен»

1
  • 29.01.2021, 10:59
  • 2,109
Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен»

Теперь революционный хит можно синхронно слушать во время Марша.

В Сети появилась радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом создатель проекта рассказал в «Фейсбуке».

Создатель радиостанции Александр Черкашин написал, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.

Отметим, что песня группы «Кино» стала одним из главных революционных хитов в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин