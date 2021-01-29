Появилась радиостанция, которая транслирующая только песню «Перемен» 1 29.01.2021, 10:59

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Теперь революционный хит можно синхронно слушать во время Марша.

В Сети появилась радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя. Об этом создатель проекта рассказал в «Фейсбуке».

Создатель радиостанции Александр Черкашин написал, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.

Отметим, что песня группы «Кино» стала одним из главных революционных хитов в Беларуси.

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