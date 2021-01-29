Назван второй по силе фактор риска для заболевших COVID-19 3 29.01.2021, 11:12

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Это не диабет.

Согласно новому исследованию американских медиков, шизофрения может быть одним из самых высоких факторов риска смерти от COVID-19, уступая только возрасту, пишет livescience.com.

Исследователи изучили медицинские записи из 260 амбулаторных клиник и четырех больниц по всему Нью-Йорку, основываясь на данных, опубликованных электронной медицинской картой Нью-Йоркского университета.

Из 26 540 протестированных пациентов (около 4500 пациентов были исключены по разным причинам) 7 348 взрослых дали положительный результат на COVID-19 в период с 3 марта по 31 мая.

Затем авторы работы разделили пациентов с зарегистрированным психическим расстройством на одну из трех категорий — спектр шизофрении, расстройство настроения или тревожное расстройство — и сравнили их с пациентами COVID-19, у которых не было диагностировано какое-либо психическое расстройство. Они скорректировали свои выводы с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска COVID-19: высокого кровяного давления, диабета, сердечных заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, хронической болезни почек и рака.

Из более чем 7000 взрослых, у которых за это время был обнаружен коронавирус, 75 пациентов страдали шизофренией; 564 человека страдали расстройством настроения; и у 360 в анамнезе было тревожное расстройство. В целом 864 пациента с COVID-19 умерли или были выписаны в хоспис в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Исследователи не обнаружили связи между тревожностью или расстройствами настроения и смертью от COVID-19. Но они обнаружили, что люди с шизофренией примерно в 2,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем люди без этого психического расстройства — второго по величине фактора риска после возраста.

Для сравнения: вероятность смерти от COVID-19 у пациентов в возрасте от 45 до 54 лет в 3,9 раза выше, чем у пациентов более молодого возраста (и этот риск удваивается каждые 10 лет после 54 лет), независимо от того, страдали ли они психическим расстройством.

У пациентов с сердечной недостаточностью или диабетом риск смерти от COVID-19 был в 1,65 раза и 1,28 раза выше соответственно.

«Это и ожидаемо, и удивительно», — сказал старший автор доктор Дональд Гофф, профессор психиатрии Медицинской школы Нью-Йоркского университета. Исследования показали, что у людей с шизофренией продолжительность жизни сократилась в среднем на 20 лет; и многие умирают раньше от пневмонии и вирусных заболеваний, сказал он.

Но это снижение продолжительности жизни считалось главным образом отражением других медицинских факторов риска и поведения, которые обычно сопровождают шизофрению, включая ожирение, болезни сердца и курение сигарет. В этом исследовании у людей с шизофренией по-прежнему был более высокий риск смерти, несмотря на то, что авторы сделали поправку на эти условия.

«Казалось, что есть что-то в болезни шизофрении или, возможно, в лекарствах, из-за чего они подвергаются действительно высокому риску смерти», — сказал Гофф.

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