Министр спорта: Андрей Капский, ты не обижайся, «Шахтер» прилетит — будут держать ответ за все 5 29.01.2021, 11:15

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Сергей Ковальчук

Финансовые проблемы белорусского футбола.

27 января в Национальном олимпийском комитете состоялось совместное заседание коллегии Министерства спорта и туризма и исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», на котором обсуждались состояние и перспективы развития вида спорта в стране.

«Прессбол» опубликовал фрагмент выступления министра спорта Сергея Ковальчука, в которой чиновник среди прочего рассказал, почему БАТЭ было отказано в проведении зарубежного тренировочного сбора:

«О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все. Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете», — сказал министр спорта.

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