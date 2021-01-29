Американец в шутку подарил родителям гигантский кроссворд на 28 тысяч слов, а те его разгадали

Американец в шутку подарил родителям гигантский кроссворд на 28 тысяч слов, а те его разгадали1
- 29.01.2021, 11:20
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Теперь он ищет самое большое в мире судоку.
Давным-давно, более 10 лет назад, житель Канзаса подшутил над родителями, которые в то время увлекались кроссвордами. Он подарил им огромный кроссворд размером 213 на 213 сантиметров, состоящий из 90 тысяч квадратов для 28 тысяч слов (якобы самый большой в мире). В комплекте шла 100-страничная брошюра с вопросами, пишет «Медуза».
Подарок так и лежал без дела, пока не наступил 2020 год, а вместе с ним и карантин. Родители сидели дома и скучали. Где-то в апреле они вспомнили про гигантский кроссворд — и приступили к работе.
Все оказалось немного проще, чем можно было представить. Как выяснилось, монструозный кроссворд на самом деле разделен на девять равных частей. Однако фрагменты все равно с трудом помещались на стол, где супруги весь год отгадывали кроссворды. На все про все ушло около 10 месяцев.
В январе 2021-го родители представили сыну свою работу — и пошутили, что теперь ему, в свою очередь, предстоит проверить ответы. Сын не растерялся: сказал, что вскоре непременно этим займется, а сам принялся искать самое большое в мире судоку.
Years ago, i bought my parents the worlds largest crossword as a joke. To alleviate boredom while following lockdown procedures, they started working on it last April-ish. Today, they finished it. 7'x7', or 213cm x 213cm. 28,000 clues, over 90,000 squares. from r/nextfuckinglevel