Параллельная вселенная Кремля 4 29.01.2021, 11:40

1,431

Фото: Bloomberg

Байден будет противостоять Путину по всем актуальным вопросам.

Первый телефонный звонок между президентом США Джо Байденом и президентом России Путиным доказывает намерение Кремля продолжать проводить политику конфронтации в отношениях с Западом и бесперспективность перезагрузки из-за неспособности российского правительства взять на себя ответственность и отказаться от агрессивных действий против Вашингтона и других стран, пишет в своей статье аналитический центр IGDTS.

То, как Кремль и Белый дом интерпретировали содержание телефонных разговоров, сильно различается. Москва представила разговор в собственном видении реальности, проигнорировав некоторые тезисы Байдена. Содержание пресс-релизов Вашингтона и Москвы совпадает только на 20%.

Россия полностью проигнорировала осуждение Байденом ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального, хакерские атаки на правительственные структуры США и выплаты, предоставленные Россией талибам в Афганистане за нападение на силы коалиции.

Единственный вопрос, который Кремль интерпретировал так же, как Белый дом, — это продление ядерного договора СНВ-3 на пять лет до 5 февраля 2026 года.

Проведенный ранее анализ перспектив продления договора показал, что у России есть все основания хотеть сохранить статус-кво по новому договору СНВ, который гарантирует стратегический ядерный паритет с США.

Экономический кризис на фоне пандемии, сопровождаемый банкротством некоторых российских регионов и введенными санкциями, ограничивает российский оборонный комплекс и его способность размещать новые виды оружия и поддерживать ядерный арсенал. Это причина невероятно быстрой реакции Путина на внесение в парламент проекта продления договора СНВ-3 и его быстрое принятие. Белый дом, похоже, старается отделить вопрос о новом СНВ, а также планы «изучить» дискуссии по более широким вопросам контроля над вооружениями и безопасности от контекста двусторонних отношений в целом и от любых конкретных аспектов этих связей.

Однако вопрос о продлении договора играет важную роль для информационной политики и государственной пропаганды Кремля.

Кремль опасается усиления политического и экономического давления на фоне массовых протестов в стране и усиления напряженности в окружении Путина. После телефонного разговора российские государственные СМИ охарактеризовали продление договора как победу Москвы и слабую позицию Джо Байдена. Последний, в интерпретации Кремля, пошел на уступки россиянам, хотя изначально продление договора СНВ-3 было в повестке дня администрации Байдена. Продление нового договора не означает кардинального изменения американских взглядов на Россию, которые окрашены озабоченностью по поводу поведения и намерений Москвы во множестве областей, от прав и свобод человека внутри страны до различных форм вмешательства за рубежом.

Это сигнализирует о том, что Соединенные Штаты, подписывая соглашения, которые, как они считают, служат интересам своей безопасности, такие как продление нового СНВ, не будут жертвовать одним интересом ради другого.

Белый дом посвятил Украине отдельное предложение и упомянул об этом, прежде чем перейти к другим проблемам. В пресс-релизе Белого дома говорится, что Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета Украины со стороны США. В свою очередь Москва заявила, что стороны обсуждали «украинский конфликт», разделяя традиционное отрицание Кремлем своей причастности к вооружению, спонсированию и контролю вооруженных групп на Донбассе и игнорирование аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Ранее Байден пообещал усилить поддержку Киеву со стороны США, включая поставки летального оружия, а также призвал Россию прекратить агрессию и оккупацию Украины.

В Кремле отметили, что в ходе беседы стороны обсудили проблемы борьбы с коронавирусом и торгово-экономического сотрудничества. Однако в пресс-релизе Белого дома об этих темах ничего не говорится. Еще две проблемы, которые нельзя найти в заявлении администрации Байдена, — это выход США из Договора по открытому небу и иранское ядерное соглашение. Очевидно, что, с одной стороны, Москва пытается переоценить уровень повестки дня в двусторонних отношениях, однако, с другой стороны, в Кремле намерены нейтрализовать обвинения второй стороны, пытаясь представить действия США как неконструктивные по ряду вопросов и сосредоточить внимание на проблемах, унаследованных администрацией Байдена от своего предшественника. Кроме того, Кремль пытается изобразить Соединенные Штаты и Россию как равных, делящих место на вершине.

Большие расхождения в интерпретациях телефонного разговора между Байденом и Путиным указывают на то, что Россия не может присоединиться к цивилизованному переговорному процессу, поскольку Кремль не может принять критику и признать свою ответственность, несмотря на неоспоримые доказательства. Москва продолжает следовать политике обмана и отрицания, что делает ее неспособной к переговорам. В свою очередь, Байден не готов вести диалог с режимом, который не принимает аргументы и игнорирует факты.

Намерение нового президента США также заключалось в том, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту наших национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России. Байден сказал Путину в телефонном разговоре, что США будут защищаться и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы Москва не действовала безнаказанно.

После сдержанности Дональда Трампа в отношении деструктивной политики России и подрывных операций против Соединенных Штатов Байден будет противостоять Путину по актуальным вопросам.

Во время избирательной кампании Байден охарактеризовал Россию как «самую большую угрозу» безопасности США и альянсам. Он пообещал созвать саммит демократических стран, чтобы объединить силы против роста авторитаризма во всем мире.

Телефонный звонок Байдена и Путина указывает на новую эру в отношениях между США и Россией, когда президент Соединенных Штатов фактически будет отстаивать свою страну и ее ценности против российского лидера.

Байден считает, что Россия намерена ослабить западные страны изнутри, подорвать единство НАТО, ЕС и существующий мировой порядок. Он убежден, что Россия — это агрессивная реваншистская сила, которая пытается противостоять США так же, как СССР.

Таким образом, для новой администрации Белого дома чрезвычайно важно восстановить целостность и единство НАТО как коллективное уравновешивание политики хаоса, которую Москва навязывает Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».