Медики рассказали, как побороть главный симптом коронавируса 1 29.01.2021, 12:18

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Это расстройство испытывают 60% заболевших.

Связь между COVID-19 и нарушением вкуса и обоняния стала очевидной в марте 2020 года, когда пандемия охватила весь земной шар. На сегодняшний день почти 100 млн человек инфицированы коронавирусом. Около 60% испытают на себе нарушение обоняния и вкуса, а у 10% будут хронические симптомы. Это означает, что около 6 млн человек — и их количество растет — имеют этот симптом, пишет Карл Филпотт, профессор ринологии и олфактологии Университета Восточной Англии.

Так что можно с ним сделать?

Потере обоняния в медицине традиционно не уделяли достаточно внимания, поэтому клинических испытаний для его лечения не хватает. Уже ведется работа над проектом, чтобы решить эту проблему, но до публикации первых результатов исследований пройдет некоторое время.

Однако международная группа экспертов (среди них и я) недавно рассмотрела имеющиеся данные и обсудила рекомендации в отношении лечения нарушений обоняния, вызываемых вирусами, таких как SARS-Cov-2. Мы применили свой коллективный опыт лечения пациентов с этими состояниями и опубликовали совместное заключение о лечении постинфекционной обонятельной дисфункции.

Сошлись на том, что лучшим способом лечения является тренировка обоняния, а также одним из вариантов лечения может быть закапывание витамином А.

Мы также посчитали, что стероиды, вероятно, не играют роли в лечении, но могут помочь исключить другие проблемы, вызывающие заложенность носа, такие как ринит.

Четыре запаха, используемые для тренировки, должны меняться каждые 12 недель

Хотя в предыдущих исследованиях были изучены и другие возможности, научный золотой стандарт — рандомизированное контролируемое исследование — еще не был применен ко многим из этих вариантов, что ограничивает силу нашей рекомендации.

Что такое тренировка обоняния?

Тренировка обоняния — это терапия, которая уже некоторое время используется специалистами по расстройству обоняния (ольфактологами). Ее преимущество в том, что она не оказывает вредного воздействия на тех, кто ее использует. Для этого не нужен рецепт от врача, это дешево и легко можно сделать дома.

Несколько исследований, проведенных за последнее десятилетие, показывают, что неоднократное краткосрочное воздействие запахов может помочь людям, потерявшим обоняние. В частности, это, похоже, помогает тем, кто утратил обоняние в результате вирусных простудных заболеваний. Но мы до сих пор не знаем, помогает ли это конкретно в случае с COVID-19, хотя нет причин подозревать, что не помогает.

Традиционный формат тренировки обоняния заключался в использовании четырех запахов — гвоздики, розы, лимона и эвкалипта. Однако в доме есть разные вещества, которые источают широкий диапазон запахов. Так что люди могут выбирать запахи, которые им приятны или вызывают ассоциации.

Лимонная и апельсиновая кожура, мускатный орех, гвоздика, мята, эвкалипт, молотый кофе, кокос и ваниль — все это привычные источники запахов, которые можно использовать. Хорошее руководство по технике тренировки обоняния можно найти на бесплатном ресурсе Fifth Sense.

Тренировка обоняния стимулирует специальные нервные клетки, помогая восстановить обонятельную функцию. Некоторые исследования показывают, что также могут произойти изменения в области мозга, отвечающей за обоняние.

Недавние исследования показали, что четыре запаха, используемые для тренировки, должны меняться каждые 12 недель. Результаты этого нового подхода показывают, что так можно добиться большего восстановления обонятельной функции. Дальнейшие исследования также показывают, что чем больше недель продолжается тренировка, тем лучше. Так что продолжайте, ибо это не дает мгновенного результата.

В конечном счете любому человеку, страдающему от продолжительных симптомов, может потребоваться дополнительная консультация у своего врача или направление в специализированную клинику, особенно если у него наблюдается искажение восприятия запаха, известное как паросмия. В любом случае тренировка обоняния — легкая и простая отправная точка для выздоровления.

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