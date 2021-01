Инвесторы-любители из соцсети Reddit объявили войну Уолл-стрит 29.01.2021, 12:37

Хэдж-фонды несут огромные убытки.

Самая обсуждаемая тема последнего времени на финансовых рынках — то, как миллениалы из соцсети Reddit «уделывают» бумеров с Уолл-стрит. Инвесторам-любителям надоело смотреть, как крупные хэдж-фонды «топят» небольшие компании, «шортя» их акции (делают ставки на снижение стоимости), и начали массово скупать ценные бумаги, пишет znak.com.

Это привело к тому, что акции «вымирающей» сети магазинов видеоигр GameStop за месяц выросли более чем на 685%. На этом трейдеры с Reddit не остановились и переключились на акции других компаний, в которых хедж-фонды занимают короткие позиции. И снова ценные бумаги взлетели в цене. Наблюдатели называют происходящее «финансовым бунтом», аналитики высказывают мнения, что «революция Reddit» грозит полностью перекроить инвест-индустрию.

Начало «финансового бунта»

Все началось с треда в одном из пабликов на Reddit. В конце 2020 года участник сообщества Wall Street Bets под ником «u/ronoron» назвал инвесторов из хэдж-фонда Melvin Capital «кучкой упрямых бумеров» из-за ставок на короткие позиции акций сети магазинов видеоигр GameStop. Он заявил, что они специально «топят» GameStop, рассчитывая, что загрузка игр из онлайн-магазинов и цифровые консоли вытеснят аналоговые сети с рынка, в результате GameStop может стать следующим Blockbuster (эта крупнейшая американская сеть видеопроката разорилась в 2010 году).

Пользователей Reddit возмутило поведение крупных инвесторов. Старшее поколение из хедж-фондов, зарабатывающее на коротких ставках, прозвали «глобалистскими элитами» и «чертовыми бумерами», пишет журнал Inc. Инвесторы-любители решили действовать сообща и начали скупать акции GameStop, чтобы защитить свою любимую сеть, «наказать бумеров» и «забрать у них деньги». Менее чем за месяц акции «вымирающей» сети магазинов, продающей диски с видеоиграми, фильмы и другие теряющие популярность товары, выросли более чем на 685%, а в годовом выражении — примерно на 1380%.

Фактически миллениалы создали искусственный спрос на акции сети, подняв их стоимость до абсолютного рекорда — $347 за штуку. Для сравнения — в августе 2020 года стоимость одной акции составляла менее $5. Капитализация компании превысила $24 млрд, отмечает CNBC. По оценкам аналитиков S3 Capital, все это привело к тому, что крупные инвестиционные компании, делавшие ставки на снижение стоимости акций GameStop, потеряли около 5 млрд долларов. Тому же хедж-фонду Melvin Capital пришлось закрыть шорт в GameStop с колоссальными, как утверждают СМИ, убытками (точные цифры не называются).

Что было дальше

На этом трейдеры с Reddit не остановились и переключились на другие недооцененные, по их мнению, акции компаний, в которых хедж-фонды занимают короткие позиции. «Это похоже на то, как стая волков ищет самого слабого члена стада», — сказал аналитик Interactive Brokers Стив Сосник. В частности, «диванные инвесторы» начали скупать акции производителей смартфонов Nokia и Blackberry. Только за 27 января акции Nokia взлетели более чем на 30%, подорожав в моменте с $4.79 до $7,24.

Еще одним фаворитом Reddit стала пострадавшая в пандемию сеть кинотеатров AMC — за день ее акции взлетели на 260%, а акции Virgin Galactic подорожали за несколько часов c $42 до $58. Кроме того, в минувшую среду резко выросли акции американского ритейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond, немецкой фармацевтической компании Evotec, производителя аккумуляторов Varta и польского разработчика игр CD Projekt, пишет Financial Times. New York Magazine опубликовал скриншоты наиболее выросших в цене акций, где есть примеры повышения стоимости на 700%. Рост котировок резко контрастировал с общим спадом рынка.

Модераторам Wall Street Bets, который к настоящему моменту собрал более 3,6 млн подписчиков, пришлось 27 января временно ограничить доступ к сообществу из-за большого наплыва посетителей. «Мы страдаем от успеха», — заявили модераторы.

Что говорят финансовые аналитики и власти

Происходящее на финансовом рынке наблюдатели называют «штормом» и «бунтом». Эксперты констатируют, что «диванная армия трейдеров» сосредоточена не на оценках, а на импульсных возможностях, которые они видят в сабреддите Wall Street Bets, YouTube, TikTok или Robinhood.

«Это похоже на то, как если бы кто-то начал читать прессу 2006 года, чтобы определить золотые технические компании того времени. Добавьте сюда низкую стоимость акций этих компаний и бренд, который люди все еще помнят и покупают их акции в надежде, что они открыли следующую Tesla», — отметил аналитик Mirabaud Securities Нил Кэмплинг.

Причем эта история может «подогреваться» с самых неожиданных сторон. Например, шутка Илона Маска, описавшего в Twitter ситуации с GameStop одним словом «Gamestonk!» (каламбур со словом stonk — «бомбардировка»), привела к тому, что акции ретейлера еще больше выросли в цене.

Эксперты с Уолл-стрит ожидают, что котировки компаний, акции которых взлетели из-за тредов на Reddit, вернутся к более «справедливому» уровню, пишет The Bell. Однако в долгосрочной перспективе, предостерегает Bloomberg, «революция Reddit» грозит полностью перекроить индустрию шорт-селлинга, на которой хедж-фонды зарабатывают миллиарды долларов. На эту тему даже пришлось высказаться Белому дому — пресс-секретарь Дженнифер Псаки заявила, что администрация президента и минфин США пристально следят за развитием событий.

По данным Financial Times, некоторым брокерам уже пришлось ввести ограничения на торговлю несколькими ценными бумагами, включая GameStop и AMC, чтобы снизить риски для держателей акций. Комиссия по ценным бумагам и биржам 27 января заявила, что ей известно о волатильности на рынках акций и опционов и она «работает с регулирующими органами, чтобы оценить ситуацию и проанализировать деятельность регулируемых организаций, финансовых посредников и других участников рынка».

