В Киеве пройдет марш памяти Героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского
- 29.01.2021, 12:45
Шествие начнется 31 января в 16:00.
В Киеве 31 января в 16:00 пройдет марш памяти Михаила Жизневского, Героя Украины и Беларуси, который погиб во время кровавых событий на улице Грушевского 22 января 2014 года от пули «Беркута».
Об этом Charter97.org сообщили организаторы марша.
«Марш пройдет по тому же маршруту, как и 7 лет назад, когда мы все вместе провожали в последний путь нашего Героя-белоруса в день его рождения 26 января 2014 года», — сообщили организаторы.
Сбор участников с 16:00 до 16:40 на Михайловской площади у памятника княгине Ольге.
Маршрут шествия:
Михайловская площадь-Софиевская площадь-Театральная площадь-ул. Хмельницкого-Крещатик-ул. Грушевского-народный мемориал Жизневскому (напротив входа в стадион «Динамо»).
Расписание:
16: 00-16:40 — сбор участников на Михайловской площади у памятника княгине Ольге.
16:40 – движение участников по маршруту: Михайловская площадь – Софийская площадь – Театральная площадь – ул. Хмельницкого – Крещатик-народный мемориал Жизневскому на ул. Грушевского.
17:40 — чествование памяти Михаила Жизневского у народного мемориала Жизневскому.
19:00 — окончание мероприятия.