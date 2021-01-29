Прокремлевское издание опубликовало кадры голых стен из «дворца Путина» в Геленджике 29.01.2021, 12:53

фото: Navalny.com

О ремонте в резиденции было известно из расследования Навального.

Прокремлевское издание Mash опубликовало новые кадры из «дворца Путина» под Геленджиком. Видео опубликовано на YouTube, сообщает The Insider.

Как сообщает автор материала, главный редактор издания Максим Иксанов, внутри дворца находятся лишь голые стены, на объекте работают строители. Mash утверждает, что на месте комнаты для грязи будут установлены душевые кабины, а ставшая мемом аквадискотека на самом деле является обычным фонтаном.

Однако, это не так. В действительности, опубликованный Mash материал только подтверждает расследование Алексея Навального про дворец. В частности, кадры аквадискотеки соответствуют тому плану, который показал ФБК.

Из расследования Навального стало известно, что сейчас на объекте под Геленджиком идет ремонт.

Как уточнили в ФБК, объект был сдан еще в 2014 году, однако после этого была выявлена проблема, из-за которой все пришлось переделывать.

«Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей — плесень. Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность <…> Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново», - говорилось в расследовании.

Таким образом, Mash подтвердил, что стоимость отделки дворца увеличилась из-за фактически повторного проведения всех внутренних работ. Как следует из этого репортажа, деньги на него расходуются прямо сейчас.

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