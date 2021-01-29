Любовь к родному сапожищу Иван Давыдов, «МБХ медиа»

29.01.2021, 13:12

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Иван Давыдов

В среде путинцев — скандал и почти паника.

Вы вот, наверное, не в курсе, а в среде искренних путинских патриотов — скандал и почти паника. Я слежу. Я подписан в твиттере на некоторое количество аккаунтов людей, которые государство любят не по долгу службы, а от чистого сердца. Во-первых, познавательно. Во-вторых, иногда даже и полезно.

Так вот, они там у себя изменника поймали. Разоблачили глубоко законспирированного навальниста. Не кого-нибудь — самого Александра Хинштейна. Видного единоросса, депутата, председателя думского комитета по информационной политике, а в недавнем прошлом — советника Виктора Золотова, директора войск Национальной гвардии. Прокололся агент врага. Ведет Россию прямиком к повторению украинского кошмара. Раскачивает лодку, рушит основы стабильности.

Знаете, кстати, на чем прокололся? Написал в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру запросы с требованием привлечь к уголовной ответственности того самого полицейского из Петербурга, который ударил на митинге 23 января ногой в живот и отправил в реанимацию Маргариту Юдину.

На страже интересов храброго воина, разумеется, и люди на зарплате тоже. Доктор Мясников объяснил, что у воина — рефлексы, выработанные годами тренировок (интересно, конечно, что это за тренировки такие, на которых учат калечить женщин). Завсегдатай соловьевских эфиров Юлия Витязева (украинская гостья, вынужденная демонстрировать комическую гиперлояльность, чтобы не потерять места у кормушки) предупредила: «Если вы хотите, чтоб силовики при серьезном замесе бросали щиты и шлемы и уходили с “поля боя”, боясь наказания за “превышение полномочий”, то можете продолжать в том же духе. Навальный и Ко будут аплодировать вам стоя». Анна Шафран, ковид-диссидентка с телеканала «Спас», растолковала, откуда дует ветер: «По поводу сотрудника ГУМВД СПб, ударившего женщину. Женщину жаль. Но надо понимать: все, кто сейчас пытается закатать его в асфальт, раскручивают американский сценарий лета 2020 года по дискредитации правоохранителей. Странно, что г-н Хинштейн этого не понимает». Ну и так далее.

На самом деле, это люди на работе. Тут все понятно и нет ничего интересного. Они свой выбор сделали и за него держатся. Есть такая профессия — информационное пространство родины заполнять стыдной чушью. Если привыкнуть, пообтерпеться немного, то можно получать и зарплату, и даже определенное удовольствие.

Но за ними — многие и многие бескорыстные любители государства. Которые точно так же возмущены, которые не понимают, как можно борца с оранжевой угрозой наказывать за честное исполнение долга. Которые вдруг осознали, как глубоко вирус либерализма поразил власть — если уж Хинштейн оказался предателем, то чего ждать от прочих? Что дальше? Сдача Крыма? Радужные флаги над Кремлем? Запрещение бить в воспитательных целях собственных жен и детей? Репрессивный закон, обязывающий ежедневно принимать душ? Окончательная гибель родины-матери?

Я всерьез думаю, что мы должны уважать любые взгляды. Даже самые дикие. Или нет, «уважать», возможно, не совсем то слово. Любовь к одичанию, возведенную в абсолют, агрессию против целого мира, культ войны уважать тяжело. Пытаться понимать — так, наверное, будет правильно.

«Путинское большинство» не из пустоты выросло, опыт девяностых для многих был катастрофическим. Да что там — раз уж у нас разговор начистоту — в самом начале нулевых я тоже верил, что энергичный молодой политик, сменивший умеренно дееспособного президента, победит царящий в стране хаос, а его чекистское прошлое — это всего лишь прошлое. Недолго, но верил. Та катастрофа давно позади, на повестке — разные другие проблемы, что не мешает пропаганде регулярно поминать «лихие девяностые». А почему не мешает? Потому что у значительного числа сограждан фантомные боли после ампутации империи до сих пор никуда не делись, и нормальную жизнь, с которой все равно не складывается, они замещают воспоминаниями о былых победах (в основном, выдуманных) и грезами о том, как они отомстят жестокому миру.

И они верят, они ждут, что вот немного еще, и наши доблестные войска освободят Киев, матерь городов русских, от бандеровского ига. Что наши «МиГи» сядут в Риге, что Вашингтон превратится в дымящиеся руины, что проклятые либералы с национал-предателями поедут в сторону Магадана, на лесоповал… И веру свою отдают власти в долг, в надежде на то, что однажды наступит светлое и кровавое будущее. А государь, прознав об удивительной их патриотичности, пожалует всех генералами.

Эта вера и есть главный ресурс политической системы, построенной на ненависти. Но вера эта не безгранична. Время идет, а счастья все не случается. В Киеве — дядька, а не наши освободительные армии. Вашингтон если и превратится когда-нибудь в дымящиеся руины, то стараниями собственных граждан, без участия наших бомбардировщиков. Либералы сидят не в тюрьме, а в «Сбере». Ну и так далее.

За всем этим очень простая и очень болезненная для искреннего путиниста тайна. Единственной настоящей ценностью для власти является самосохранение, все остальное — опционно. Задачи самосохранения решает полицейский, готовый избивать безоружных. И поклоняясь власти, ты поклоняешься полицейскому сапогу.

Все. Больше ничего там нет. Никаких имперских грез и никаких возвышенных стремлений. Ну, возможно, есть еще золоченый ершик для унитаза. Да и то не факт.

Порыв Хинштейна по-человечески понятен и даже технологически оправдан: демонстративное наказание силовика за совсем уж вопиющие действия в нормальном мире любому государству пошло бы только на пользу. Но в мире тотальной ненависти нет места ничему нормальному, ничему человеческому. Демонстрация человечности и есть предательство.

На самом деле, это все довольно серьезные вещи. Есть сильное ощущение, что вечный президент и сам стремительно превращается в такого вот искреннего ультрапутиниста. Сейчас он — явно и спешно — перекраивает систему исключительно под задачи противостояния с врагами, внутренними и внешними. С выдуманными, конечно, но когда вас будут убивать, поверьте, вам как раз будет все равно, настоящий вы враг или выдуманный.

И вот если ультрапутинист Путин рискнет опереться на выпестованных пропагандой ненависти поклонников, на искренних адептов культа полицейского сапога, объявив предателями всех, в ком хоть изредка просыпаются остатки человечности, на выходе получится довольно жуткое государство. Много более жуткое, чем то, которое есть сейчас.

Да, конечно, протянет оно недолго, но, опять же, это едва ли порадует тех, кого оно успеет сожрать.

И да, кстати, уже после выхода текста стало известно, что Хинштейн свои запросы отозвал.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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