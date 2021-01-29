Зинаида Михнюк: Люди продолжат выходить, нас только больше стало 1 29.01.2021, 13:21

Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

Заместитель председателя профсоюза РЭП рассказала, почему она уже ничего не боится.

Координатор молодежной сети РЭП из Бреста, Дарья Полякова, приговорена к двум годам «домашней химии».

На акции протеста в Бресте 25 октября сотруднику милиции якобы порвали куртку, хотя, по другой информации, у нее всего лишь разошелся шов на рукаве. Однако этот случай квалифицировали как насилие в отношении сотрудника (статья 364 Уголовного кодекса РБ).

Заместитель председателя РЭП и представитель профсоюза в Брестском регионе Зинаида Михнюк поделилась в интервью профсоюзному порталу praca-by.info своим взглядом на дело «о порванной куртке», в рамках которого, она также проходила подозреваемой:

— Дарья 10 лет в профсоюзе, на наших глазах она росла и закалялась как серьезный профсоюзный активист, который стоит с нами плечом к плечу. Она всегда спокойно и рассудительно вносила свою лепту в то, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. Я думаю, что при задержании она действовала на эмоциях. До нее по похожему делу судили молодого человека из Слонима, который случайно надорвал милиционеру карман, когда задерживали его девушку. Парню дали два года. Мы понимали, что в нашем случае два года – это минимум, который присудят Даше, и дай бог чтобы домашней химии. У нее двое деток, муж погиб, а теперь они потеряют еще и возможность как минимум везде ходить с мамой. Но все активисты РЭПа, кто был на суде, подошли к Дашиной матери и предложили обращаться, если не будет справляться с детьми – из садика заберем, на кружок отведем. Понимаем, что нужно помогать и что это ненадолго. И солидарность не пустое слово.

— Как вы считаете, можно ли надеяться в данной ситуации, что вышестоящий суд отменит этот приговор, заменит штрафом?

— Я в этом деле 20 лет и вижу, что все только хуже становится. Если раньше можно было попытаться восстановить хоть какую-то справедливость, то сейчас все доведено до абсурда. Не понимаю, зачем мы ходим в эти суды? Я не признаю эту власть – так зачем подтверждать ее легитимность? Дарью, конечно, надо было поддержать, но лично я в областные суды не верю. Судебная система только и занимается тем, что просиживает штаны, за все это время не слышала, чтобы суд удовлетворил жалобу.

— В ситуации правового дефолта надежда маленькая, но может, если в скором времени все изменится, то это дело будет пересмотрено?

— Мы все же собираемся подавать жалобу в вышестоящий суд, считаем, что мера наказания слишком высокая. Это дело с начала на меня хотели повесить. Крутили видео туда-сюда, нашли на нем Дарью и сделали из нее козла отпущения. Приходил ко мне следователь и говорил: «Рукав отрывали? Признавайтесь, на видео все видно». Я с ним разговаривать отказалась, ссылаясь на статью 27 Конституции. Мне не ясно, почему рукав на куртке милиционера — это так важно, а когда мы сидим по камерам избитые, в синяках – это как называется? Следователь меня на экспертизу направил, в синяках вся рука, грудь и пол спины, в деле это есть. А в экспертизе сотрудника милиции ничего не нашли.

— Совет профсоюза выступил в поддержку Даши, говорится там о том, что дело сфабриковано, и что это наступление через Дашу на сам профсоюз. Говорили, что будут обращаться в международные инстанции. Как вы думаете, внимание международных профсоюзов и наших партнеров может повлиять на это дело?

— На решение не повлияет, но придаст огласку, напомнит людям, что мы стараемся достойно нести свой крест в своей стране. И так мы долго вели разъяснительную работу, чтобы народ проснулся наконец. И все, кто сейчас попал под репрессии, я думаю, остаются за решеткой ненадолго. Скоро все переменится, и эти герои — люди, которые пишут нашу историю.

— Сам сотрудник милиции не предъявлял никаких требований. 10 рублей выглядит незначительно по сравнению с полной ценой за всю куртку – 104 рубля.

— Очень интересно это дело повернули. Стоимость куртки – 100 рублей. На одно из заседаний суда попросили принести эту куртку, исследовали, судья поручил принести квитанцию, сколько будет стоить ремонт. Спросили у милиционера, будет ли он эту куртку дальше носить, если зашить, он согласился. Потому и заменили 100 рублей на 10. И прокурор согласился. Иск сначала был от МВД, так как испорчено их имущество, потом перевели на милиционера, и он согласился на 10 рублей компенсации. В процессе судья 2 раза намекал, что не в куртке дело, а в том, что Даша посмела трогать сотрудника. Называл это “насилием над милиционером”.

— Можно ли рассматривать это дело как показательное? Чтобы люди боялись даже дотронутся до сотрудников милиции?

— Зачем их трогать? Когда меня тащили, я понимала, что себе дороже. А Даша просто на эмоциях. Не каждый выдержит в момент, когда задерживают товарища. Даша просто заступилась за Александра Сахарука. Она говорила: «не трогайте меня, я не собираюсь отказываться, что мол это не я, что я не хотела». Когда расследование шло, пригласили этого сотрудника, она извинилась. Вообще сотрудники не представились, задерживали Сахарука и им ничего. Они “исполняли обязанности”. А мы, видишь ли, за рукав взялись. А может это оборотни какие?

Вообще, не знаю, кого они пытаются этим запугать? Я уже ничего не боюсь. И люди продолжат выходить. Наоборот, глядя на этот беспредел, нас только больше стало.

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