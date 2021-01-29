Белорусский рубль рухнул на фоне кадровых изменений в Нацбанке 2 29.01.2021, 13:24

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Утро на валютно-фондовой бирже началось с роста евро и доллара.

Белорусский рубль продолжает катиться вниз. Это происходит на фоне кадровых изменений в Национальном банке, сообщает naviny.media.

Накануне Лукашенко назначил Сергея Калечица первым зампредом Нацбанка.

Сегодняшнее утро на БВФБ началось с роста евро и доллара:

евро — 3,1795 белорусского рубля (+0,0084 пункта);

доллар — 2,6262 белорусского рубля (+0,0036 пункта);

российский рубль — 3,4455 белорусского рубля за 100 российских (+0,0093 пункта).

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