Белорусский рубль рухнул на фоне кадровых изменений в Нацбанке

Белорусский рубль рухнул на фоне кадровых изменений в Нацбанке2
- 29.01.2021, 13:24
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Утро на валютно-фондовой бирже началось с роста евро и доллара.
Белорусский рубль продолжает катиться вниз. Это происходит на фоне кадровых изменений в Национальном банке, сообщает naviny.media.
Накануне Лукашенко назначил Сергея Калечица первым зампредом Нацбанка.
Сегодняшнее утро на БВФБ началось с роста евро и доллара:
евро — 3,1795 белорусского рубля (+0,0084 пункта);
доллар — 2,6262 белорусского рубля (+0,0036 пункта);
российский рубль — 3,4455 белорусского рубля за 100 российских (+0,0093 пункта).