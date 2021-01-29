Эксперты по генеалогии: Байден — потомок Рюриковичей 12 29.01.2021, 16:10

3,904

Джо Байден

Корни президента США восходят к киевским и галицким князьям?

Среди предков Джо Байдена были киевские и галицкие Рюриковичи? По крайней мере, это следует из информации известного французского генеалогического сайта, пишет историческая редакция «Украинской правды».

Пока некоторые украинские исследователи в шутку «выводят» происхождение нового президента США от славного Байды-Вишневецкого, обыгрывая сходство фамилий, популярный и авторитетный генеалогический французский портал geneanet.org сделал титаническую работу. Его специалист Тим Доулинг составил детальную родословную нового президента США.

Нет, Байден не имел своим предком казака Байду. Конечно, это шутка. Зато вполне серьезной является информация, которую собрал Доулинг. Он, в частности, установил, что в конце XIV — начале ХV веков в Англии обитал прямой предок Байдена по одной из мужских линии, барон Саймон де Фельбригг (1367-1431).

Украинцам этот человек должен быть интересен тем, что он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413). Это известная историческая фигура, а потому всю дальнейшую информацию будем черпать из открытых исторических источников. Малгожата была дочерью польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 — 1410), князя Тешинского и Гологовского.

В свою очередь Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой (ум. 1341) и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).

Интересно, правда? Дальше будет еще интереснее.

Прадедом Казимира I был князь Казимир I Опольский — правнук Великого князя Киевского Мстислава I. Бабушкой Казимира I по маминой линии была Дюранса, дочь Великого князя киевского Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха.

Далее в обратном порядке поочередно идут польские аристократы, родственные с русскими Рюриковичами:

Мешко IV (I) Кривоногий (1130 — 1211). Верховный князь из династии Пястов. Правнук великого князя Киевского Святополка Изяславича. По отцовской линии был потомком великих князей киевских Владимира Святого и Ярослава Мудрого.

Владислав II Изгнанник (1105 — 1159). Князь Польский. Праправнук Великого князя киевского Владимира Святославовича и внук великого князя киевского Святополка II.

Болеслав III Кривоустый (1085 — 1138). Князь Польский. Правнук Владимира Великого. Дед великого князя киевского Романа Мстиславича. Его женой была Збислава (род. между 1085 и 1090, ум. прибл. 1114) — дочь великого князя киевского Святополка II, сына Изяслава I.

Владислав I Герман (1043-1102). Властитель Польши. Сын Добронеги, внук Владимира Великого.

Казимир I Восстановитель (1016-1058). Властитель Польши. Его женой была Добронега (до 1011 — 1087), дочь великого князя киевского Владимира Великого.

Иными словами: факт родственных связей Байдена и Малгожаты Тешинской, приведенный Доулингом, продолжает эту ветвь родословной президента польской династии Пястов, а от них киевскими и галицкими Рюриковичами.

Единственное, что может разрушить всю эту конструкцию, так это факт, что Доулинг ошибся с бароном Фельбриггом и его славянской женой.

Сейчас вся линия родословной Байдена от Малгожаты Тешинской и сегодня представлена следующим образом:

1. Саймон де Фельбригг и Малгожата Тешинская

2. Хелена и Уильям Тиндал

3. Томас Тиндал и Маргарет Йелвертон

4. Уильям Тиндал и Мэри Мондефорд

5. Джон Тиндал и Амфилис Кононгсби

6. Маргарет Тиндейл и Роуленд Тейлор

7. Томас Тейлор и Элизабет Бервелл

8. Томас Тейлор-младший и Маргарет Суиндерби

9. Уильям Тейлор и Элис Вуд

10. Уильям Кларк Тейлор и Маргартет Финсхем

11. Мэри Тейлор и Сэмюэль Робинетт

12. Натан Робинетт и Элизабет

13. Джеродж Робинетт и Сара Дейзер

14. Джесси Робинетт и Доркас Джонсон

15. Моисей Джонсон Робинетт и Джейн Элиза Памфри

16. Джордж Х. Робинетт и Мэри А. Ханафаре

17. Мэри Элизабет Робинетт и Джозеф Х. Байден

18. Джозеф Робинетт Байден и Кэтрин Евгения Финнеган

19. Джозеф Робинетт Байден-младший

Сайт Geneanet.org был основан в 1996 году любителями генеалогии. В настоящее время сайт насчитывает более 4 миллионов пользователей, которые бесплатно предоставляют свою генеалогическую информацию. Таким образом удалось выстроить древа, содержащие данные 7 миллиардов человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».